GAİB Koordinatör Başkanı Kileci yeniden seçildi - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) bünyesinde faaliyet gösteren 4 sektörün genel kurullarında seçilen başkanlar, koordinatör başkan olarak yeniden Ahmet Kileci'yi seçti.

GAİB'den yapılan açıklamaya göre, GAİB bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin seçimli genel kurulları tamamlandı.

Genel kurulların tamamlanmasının ardından GAİB hizmet binasında toplanan başkanlar kurulunda GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Kileci, yeniden seçildi. Yine bir önceki dönemde koordinatör başkan yardımcılığı görevini sürdüren Mehmet Çıkmaz'ın da aynı göreve devam etmesi uygun görüldü.

Kileci, tüm birlik başkanlarıyla ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şunları aktardı:

"Beni yeniden koordinatör başkanlık görevine layık gören başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ülke ekonomimizi daha iyi noktalara taşımak adına, ülkemize, bölgemize ve birliğimize katkı sağlamak için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz. Gaziantepimizin ihracat alanında kazanmış olduğu başarılarına yenilerini eklemek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya kararlıyız."