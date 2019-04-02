Gaib'den Ekonomi Çağrısı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci mahalli idareler seçimlerinin ardından Türkiye'nin acilen esas gündemi olan ekonomiye yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci mahalli idareler seçimlerinin ardından Türkiye'nin acilen esas gündemi olan ekonomiye yoğunlaşması gerektiğini ifade etti.



31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin ardından bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, seçimlerin tüm ülkeye hayırlar getirmesini dileyerek bir süredir seçime odaklanmış olan ülke gündeminin bir an önce asıl mesele olan ekonomi ve ihracat konularına odaklanması gerektiğini belirtti. Kileci, ülkenin oldukça önemli bir seçim sürecini yaşadığını ifade ederek bu dönemde ister istemez biraz geri planda kalan ekonomik meselelerin ivedilikle gündemin üst sıralarına taşınması gerektiğini dile getirdi. GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Ülkemiz önemli bir iktisadi konjonktürden geçmektedir. Üretim ve ihracat için temel parametreler olan döviz ve faiz oranlarında son dönemde yaşanan gelişmeler sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın yatırım planlamalarını yeniden değerlendirmesi sonucunu doğurmuş ve ülkemizin alışık olduğu çok yüksek oranlı büyüme trendi geçici olarak akamete uğramıştır. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ekonominin tüm paydaşları ülkemizi daha da ileri götürmenin yollarını aramalıdır. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yapısal reform paketinin bu sıkıntıların aşılmasında önemli bir payı olacağını düşünüyoruz. Önümüzde seçim gündemi olmadan geçireceğimiz 4,5 yıllık süreçte hem kamu kesiminin hem de iş dünyasının ekonomik gelişim motivasyonuyla hareket etmesiyle zor günleri aşacağımızı ve yeniden yüksek oranlı büyüme periyoduna gireceğimizi umuyoruz. Güzel ülkemizin hak ettiği ekonomik dayanışmayı ve başarıları tekrar sağlayacağımızdan kuşkumuz yok" dedi.



Kileci Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin zor zamanlarda dahi gösterdiği olağanüstü ekonomik performans nedeniyle takdire şayan olduğunu belirterek şartların normale dönmesiyle sergilenecek atılımın boyutlarının çok daha yüksek olacağını ifade etti. Kileci, "Öteden beri kendi imkanlarıyla bu noktaya gelmiş olan Gaziantep'in ve bölgemizin yakın geleceğinin çok daha parlak olduğu görülmektedir. Yeter ki birlik ve dayanışma içerisinde olalım. Ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin istikbalini her şeyden önde tutalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

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