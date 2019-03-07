Gaib'den Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi.



GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi tarafından sürdürülen kan bağışı kampanyasına GAİB de destek verdi.



Sabah saatlerinden itibaren GAİB hizmet binasında kan bağışı için kurulan kan alma noktasını gün boyu ziyaret eden ihracatçılar ve GAİB çalışanları, kan bağışında bulunarak, kampanyayı destekledi.



Kan vermenin insani bir görev olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Kan hayati bir öneme sahip ve bizler kan vererek aslında insani bir görevi yerine getiriyoruz. Kurum olarak Türk Kızılayı Gaziantep Şubesi tarafından sürdürülmekte olan kan bağış kampanyasını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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