Gaib Dubai'de

Dubai'de bu yıl 24. kez düzenlenen ve uluslararası gıda sektörünün en büyük fuarı olarak kabul edilen Gulfood 2019 Gıda Fuarı yoğun bir katılımcı ve ziyaretçi ilgisiyle devam ediyor.

Yaklaşık bir milyon metrekarelik alana yayılan 5 binden fazla uluslararası katılımcı firmanın temsil edildiği ve 20 bin fazla markalı ürünün sergilendiği Gulfood Gıda Fuarı doğu ve batı arasında alıcı ve satıcıları bir araya getirerek, en son ürün yeniliklerinin tedarikçileriyle bağlantı kurarak kar marjını arttırma fırsatı sunuyor. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Asya'ya hitap eden Gulfood 2019 Türk firmalarının temsiliyeti, gıda endüstrisindeki networklerini genişletmeleri ve yeni iş fırsatları yaratmaları açısından büyük öneme sahip bir fuar konumunda bulunuyor. Gulfood 2019 Gıda Fuarında 170'den fazla Türk firması yer alırken Türkiye bu yönüyle katılım hacmi açısından ilk on ülke arasında yer alıyor.



Uluslararası fuarlarda Türk firmalarına desteğini esirgemeyen Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), her yıl düzenlenen muhtelif sektörlerin öne çıkan fuarlarına gerek stand kiralayarak gerekse de ziyaretçi olarak katılarak, ihracatçı firmalar ile iletişim kuruyor ve firmaların çıtalarını uluslararası rekabet standartlarına yükseltmelerine katkı sağlıyor.



Bu yıl da gıda sektörünün en büyük fuarı kabul edilen Dubai Gulfood 2019 Fuarı'na GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'de katılarak firmaları ziyaret etti. Kileci, firmalarımızla ihracatımızın daha da artması için yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde GAİB'in yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Kileci dünyanın en büyük gıda fuarı olan Gulfood Fuarı'nı ziyaret ederek firmalarımızla görüşmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek," Bu fuara Türk firmalarının ve özellikle GAİB üyelerinin bu denli yoğun olarak katılmalarının gıda sektörünün uluslararası piyasalardaki gücünü gösteriyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin üye firmaların yolunu açmak ve onlara her konuda yardımcı olmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde ihracatın önümüzdeki dönemde daha da artacağını şimdiden görüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

