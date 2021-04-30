GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor - Son Dakika

GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor

30.04.2021 11:45
GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor, System.String[]

Bölge ihracatının gelişmesi için her türlü desteği vermeyi sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mayıs ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu.

Bölge ihracatının gelişmesi için her türlü desteği vermeyi sürdüren Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Mayıs ayı eğitim takvimini kamuoyuna duyurdu. Pandemi tedbirleri kapsamında tüm eğitim programlarını dijital ortamda sürdürdüklerini belirten GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Dış ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen tüm yurttaşlarımız, yurdun her köşesinden eğitimlerimize ulaşma imkanına sahip" dedi.

Nisan ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere oldukça yüksek bir katılım olduğunu ve bundan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Kileci, "Nisan ayında Birliklerimizce düzenlenen ve 9 güne yayılan 7 online seminere toplam 13.540 kişi katıldı. Böylelikle aylık bazda en yüksek katılımcı sayımıza ulaşmış olduk. Yoğun talep gören eğitimlerimizin bazılarını YouTube kanalımıza da yükleyerek ilgilenen herkesin erişimine açıyoruz. Böylelikle dış ticaret konularına ilgi duyup bu alanda kendini geliştirmek isteyen insanlara destek olmayı ve uzun vadede hem dış ticaret sektöründeki istihdam oranını hem de ülkemizin ihracat performansını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimize dair aldığımız olumlu geri dönüşler de bizi bu açıdan oldukça motive ediyor" şeklinde konuştu.

Yeni dönem eğitimleri hakkında da bilgi veren Kileci, "Mayıs ayında 6 adet webinar gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Tamamı ücretsiz olacak online eğitimlerde bu ay 'Dış Ticaretteki Riskler, 'Dijital Pazarlamanın Yeni Şifreleri', 'Finansal Check-Up', 'İş Ağı Oluşturma: Networking Becerileri', 'E-Ticarette Google Adwords Uygulamaları' ve 'Dış Ticarette Kullanılan Belgeler' başlıklarına yer verilecek. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan 'Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri' de 26-27 Mayıs tarihlerinde dijital ortamda gerçekleştirilecek. Birliklerimizin internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak eğitimlerimize katılabilirsiniz. Eğitimler sonrasında katılımcılarımızın görüşlerini iletmelerini sağlayan bir değerlendirme anketi bulunmakta. Eğitim programlarımızı şekillendirme sürecinde bu anketler bize oldukça ışık tutuyor" dedi. GAİB'in periyodik biçimde düzenlediği ve her biri 150 saat süren "E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimleri" de hız kesmeden devam ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü başlayacak "12. Dönem Online E-Ticaret ve E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi"nin başvuruları 16 Mayıs Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek. Beş haftalık eğitim programı sonrası değerlendirme sınavında başarılı olanlar, "E-Ticaret & E-İhracat Uzmanı" sertifikası almaya hak kazanacak. Sürdürdükleri e-ticaret eğitimleri sayesinde katılımcılara kariyer süreçlerinde yeni ufuklar açtıklarını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Kileci; "Küreselleşen dünyada her geçen yıl daha da büyüyen e-ticaret ve e-ihracat sektörü, gelişim trendine paralel olarak sürekli biçimde nitelikli personele ihtiyaç duyuyor. Biz de bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak adına düzenli olarak "E-Ticaret ve E-İhracat Uzmanı Yetiştirme Eğitimi" düzenliyoruz. Tamamı dijital ortamda gerçekleştirilen uzun soluklu sertifikalı eğitimlerimiz aracılığıyla sektöre yeni dış ticaret uzmanları kazandırıyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerimizden mezun ettiğimiz kişi sayısı 174'e ulaştı" dedi.

Dış Ticaret İstihdam Havuzu'ndan da bahseden Kileci, "Şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz 9 Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi'nden toplam 165 mezun verdik. Mezunlarımızın iş bulması adına Birliklerimiz bünyesinde bir "Dış Ticaret Elemanı İstihdam Havuzu" oluşturduk. Bu kapsamda CV'lerini Birliklerimize sunan mezunlarımızı, dış ticaret alanında faaliyet gösteren ve nitelikli personel arayan firmalarımızla buluşturuyoruz. Birliklerimize üye firmalarımız, internet sitemizde yer alan 'Firmalar için Dış Ticaret Eleman İstihdamı' sayfasındaki formu doldurmaları halinde mezunlarımızın özgeçmişlerine kolayca ulaşma imkanına sahip. Bu sayede şimdiye kadar birçok dış ticaret uzmanımız, üye firmalarımızın dış ticaret departmanlarında çalışmaya başladı. Eğitimlerimize iş arayışındaki vatandaşlarımızın yanı sıra halihazırda dış ticaret alanında çalışan personeller de katılıyor. Böylelikle firmalarımızda çalışmakta olan 30 mezunumuz da mesleki yetkinliklerini geliştirmiş oldu. Eğitimlerimiz yoluyla dış ticaret sektöründe daha fazla nitelikli personel yetiştirmeyi ve daha fazla insana istihdam olanağı yaratmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitim programları sonrası hazırladıkları sertifikalara ilişkin katılımcıları bilgilendiren Kileci, "Eğitimleri düzenlemek kadar bu eğitimlerin devamında sertifikaları hazırlamak ve dağıtmak da oldukça önemli. Son dönemde hayata geçirdiğimiz yeni sistemle birlikte katılımcılarımız sertifikalarına internet üzerinden erişme şansı buluyor. 2020 ve 2021 yıllarına ait eğitim sertifikalarını dijital ortamdan temin etmek mümkün." diye konuştu.

GAİB koordinasyonunda düzenlenecek Mayıs ayı eğitimleri, 4 Mayıs 2021 Salı "Dış Ticaretteki Riskler" webinarıyla başlıyor. Eğitimlere katılmak isteyenler https://www.gaib.org.tr/tr/haberler/gaib-mayis-2021-online-egitim-programlari-hk-215.html linki üzerinden eğitim takvimine ve detaylı bilgilere ulaşıp kayıt yaptırabilirler. Online platform üzerinden gerçekleştirilecek eğitimlerin toplantı davet linki ise ilgili eğitimin başlayacağı gün e-posta ve SMS ile katılımcılara gönderilecek. Herkese açık online seminerler hakkında öneri veya değerlendirmede bulunmak isteyenler, her eğitim sonrası kendilerine gönderilecek değerlendirme anketini doldurarak ya da gaibegitim@gaib.org.tr adresine mail göndererek görüşlerini iletebilirler. - GAZİANTEP

GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor
GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, İhracat, Ticaret, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB eğitimleri Mayıs ayında da sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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