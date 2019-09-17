Son Dakika Haberleri: GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi
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GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi

1 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden en fazla ihracat yapan 100 firma ödüllendirildi.

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:00 
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