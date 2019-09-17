GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden en fazla ihracat yapan 100 firma ödüllendirildi.