GAİB, İhracatın Yıldızları’nı ödüllendirdi
1 saat önce
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden en fazla ihracat yapan 100 firma ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:00
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