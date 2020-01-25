GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması - Son Dakika

Türkiye'nin dün gece büyük bir afet yaşadığını ve Elazığ merkezli deprem sonrası bir çok vatandaşın yaşamını yitirdiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaşanan acılara ortak olduklarını ve ihracatçıların her türlü yardıma ve desteğe hazır olduğunu ifade ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Türkiye'nin dün gece büyük bir afet yaşadığını, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrası birçok vatandaşın yaşamını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşın da enkaz altında kalarak yaralandığını ifade ederek; "Deprem acısını milletçe birlikte yaşadık. Elazığ merkezli 6,8 şiddetindeki deprem Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki diğer illerde de hissedildi. Deprem sonrası yapılan değerlendirmelerde özellikle Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da çok sayıda vatandaşımızın enkaz altında kalarak yaşamlarını kaybettiğini, birçok vatandaşımızın da yaralandığını üzülerek öğrendik. Böylesi büyük acıların elbette bizler de ortağıyız, yaşanan bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak üzerimize düşenleri yapmaya, depremin yaralarının sarılmasında elimizden ne geliyorsa sağlamaya hazırız. Deprem sonrası yaşamını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Elazığ halkı metanetli ve güçlü durarak bu afeti atlatacaktır. Halkımızın infiale yol açacak haber kaynaklarından uzak durmalarını ve resmi kaynakların haber ve talimatlarını takip etmelerini rica ederiz. Doğal afet durumlarında iletişim ve koordinasyon en önemlisidir. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını temenni ediyor, tüm Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - GAZİANTEP