GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yayımladığı mesajla Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsuna çıkışının 101. Yıldönümünü kutladı.



GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, masajında vatanın ve milletin yarınlarını yaşayacak ve yaşatacak olan gençliğin, geleceğe tarih bilinciyle ve bilimin ışığında hazırlanması gerektiğini ifade etti.



19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Başkanı Kileci, mesajında Türkiye'nin selametinin devam etmesini sağlayacak olan gençler olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'da ulusumuzun direniş mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe yüklediği anlam, 'Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum' sözlerinden anlaşılmaktadır. Atatürk'ün gururla baktığı ve bunca değer verdiği genç nesillerimize bugün, her zamankinden daha fazla görev düşmektedir. Kurucu önderimiz tarafından kendilerine bırakılan tam bağımsız Türkiye'nin selametini devam ettirecek olanlar bizim evlatlarımızdır. İçerisinde bulunduğumuz bu olağanüstü dönemde, ülkemizi birçok alanda öne çıkaracak atılımlara imza atacak olanlar, yine bizim gençlerimizdir. Türkiye'nin aydınlık geleceğini tayin edecek olan bu nesil, çok çalışmalı ve hiç yılmamalıdır. Bizim bu noktadaki en önemli görevimiz ise; Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü, vatan için canlarını hiçe sayan ve şehadete erişen kahramanlarımızın bize bıraktığı manevi mirası her yönüyle gençliğimize anlatmaktır. Bu mesaj vesilesiyle, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, fikirleri ve idealleri ile aramızda yaşamaya devam eden Ulu Önderimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP