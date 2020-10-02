GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'den ihracat değerlendirmesi

Eylül 2020'de Gaziantep'ten toplam 762 milyon 86 bin dolarlık ihracata imza atıldığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise toplam 175 ülkeye 898 milyon 817 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamlarla Gaziantep'in tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına, bölgenin ise en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştığını söyledi.

Başkan Kileci, 2020 yılının 9 aylık döneminde ise Gaziantep'ten 5 milyar 539 milyon 822 bin dolarlık ihracat yapıldığına dikkat çekerek, "Ocak-Eylül 2020, Gaziantep tarihinin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiği dönemdir. Bu kent; ihracatta, sanayide, üretimde ve istihdamda Türkiye'nin parlayan yıldızıdır" dedi.

Eylül 2020 ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta hızlı toparlanmanın devam ettiğini, 2020 yılsonu hedeflerine ulaşmak için bütün sektör ihracatçılarının var güçleriyle çalışmaya devam ettiğini ifade etti. Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, Eylül 2020'de Gaziantep'ten geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3'lük artışla 762 milyon 86 bin dolarlık ihracata imza atılırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 11,7'lik artışla 898 milyon 817 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Diğer taraftan 2020'nin ilk 9 aylık döneminde Gaziantep'ten yüzde 0,9'luk bir artışla 5 milyar 539 milyon 822 bin dolar, bölgeden ise yüzde 1,5'lik azalışla 6 milyar 438 milyon 604 bin dolarlık ihracat kayda alındığı ifade edildi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci Eylül 2020 ihracat rakamları hakkında yaptığı değerlendirmede; "Eylül 2020 ihracat verileri gösteriyor ki bölgemiz pandeminin sebep olduğu olumsuz ekonomik atmosferden başarıyla çıkmıştır. Geçtiğimiz aylarda ifade ettiğimiz gibi Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları salgınla verdiğimiz ekonomik mücadelede kritik bir önemdeydi. ve rakamlar gösteriyor ki Güneydoğu Anadolu Bölgesi bu zor dönemden güçlenerek çıkmıştır. Eylül ayında Gaziantep tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını, bölgemiz ise tüm zamanların en yüksek Eylül ayı ihracatını gerçekleştirmiştir. İhracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep hem de GAİB tüm zamanlarda en yüksek ayına ulaşmıştır. Ayrıca Eylül 2020'de Birliklerimizden 98 firma bu zor koşullarda ilk defa ihracat yapmıştır. Geçtiğimiz ay ihracat aktif olarak ihracat gerçekleştiren ihracatçı sayısı bakımından da hem Bölgemiz hem de Gaziantep tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bölgemizin en büyük gücü olan ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TİM İlk 1000 İhracatçı Prestij Kitabı'nda Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 Firma

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı Basın Tanıtım Toplantısı hakkında konuşan Kileci; "Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın teşrifleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı basın lansmanı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Gaziantep'ten 70, Kahramanmaraş'tan 9 ve Mardin'den 5 olmak üzere; Bölgemizden listeye toplam 84 firma girmiştir. Ayrıca Gaziantep firma sayısı ile ilk 1.000 listesinde yer alan 3. şehir olmuştur. Gaziantep üretim ve ihracattaki bu başarısını; sahip olduğu sanayi tesisleri, ürün ve pazar çeşitliliğine borçludur. Listeye girerek bizleri gururlandıran ihracatçı firmalarımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'te bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen TEKNOFEST'e de değinen Başkan Kileci, "Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden birinin, TEKNOFEST 2020'yi Gaziantep'te yapmanın gururunu yaşadık. Bu yıl 3.'sü düzenlenen festivale 100 binin üzerinde rekor proje başvurusu oldu. Gazi şehrimizde projeleri ile yarışan gençlerimiz ülkemizin geleceği adına, milli savunma, teknoloji ve sanayimiz adına bizleri umutlandırdılar. Böyle güzel işlerin yapılması, teknolojinin önemini her fırsatta vurgulayan bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu vesileyle festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

GAİB tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinin Ekim ayında da devam edeceğini hatırlatan Kileci "Ekim ayı online eğitim takvimimizi yayınladık. Bu ay da ihracatçımızın ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz konularda birbirinden önemli eğitimler vereceğiz. Eylül ayında başlayan 100 saatlik, sertifikalı ve ücretsiz Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz ile 150 saatlik Online E-Ticaret Uzmanlığı Eğitimlerimiz Ekim ayında da aralıksız devam edecek. Ayrıca Eylül ayında başlattığımız, 25 saatlik, ücretsiz ve sertifikalı 'Online İleri Düzey Dış Ticaret İngilizcesi Eğitimi'miz de önümüzdeki ay sürecek. Birliklerimize üye olan firmaların dış ticaret departmanlarında çalışan personele yönelik mesai saatleri dışında düzenlediğimiz bu online eğitim, alanında uzman bir eğitmen tarafından veriliyor ve dış ticaret personelimizin mesleki İngilizcesinin geliştirilmesi hedefleniyor" ifadelerinde bulundu.

Son yıllarda önemi giderek artan teknik tekstil konusuna değinen Kileci, "Pandemiyle birlikte ihtiyaç duyduğumuz maske ve kişisel koruyucu ekipmanlar bizlere tekstilin teknik yönünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu süreçte özellikle bölgemiz illerinden Gaziantep teknik tekstildeki yetkinliğini kanıtlamış, gerek kumaş gerek nihai ürün anlamında üretim gerçekleştirerek Türkiye genelinde vatandaşlara maske ve kişisel koruyucu ekipman sağlanması noktasında çok ciddi katkıları olmuştur. Kumaş konusunda Türkiye, sadece iç pazarda değil ihracat noktasında da dünyada kendine yeten iki ülkeden biridir. Özellikle pandemiyle birlikte nihai ürün ihracatında çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir ve bu büyüyerek devam edecektir. Teknik tekstil ve ondan mamul ürünler noktasında halihazırda söz sahibi olan Gaziantep ve Bölgemizin, bu konuda dünyadaki önemli üretim merkezlerinden biri olmaya aday olduğu aşikardır. Bizler maske ve koruyucu ekipman kumaşı tedariki sırasında, kumaş üreticisi firmalarımızı organize ederken bu potansiyele yakinen şahit olduk. Bu anlamda, teknik tekstilin çok daha geniş bir faaliyet sahası olduğunun farkında olarak, bu alanın daha da geliştirilmesi ve bölge potansiyelinin açığa çıkarılması için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı" hakkında değerlendirmede bulunan Kileci, "Bakanlığımızın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile yeni normale yeni bir adım atıyoruz. Programda ihracata ve istihdama yoğunlaşılacağı, e-ihracatın artırılması yönünde politikalar izleneceği, kaynakların eğitim, ar-ge ve yeni OSB yatırım alanlarına kanalize edileceği belirtiliyor. Bu ve daha birçok önemli adım ihracatımıza yapacağı katkı bakımından bizlere umut verdi. Ülke ve bölge ekonomimize hayırlı olmasını diliyor, çalışmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

En fazla ihracat Ortadoğu ülkelerine

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,6 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15,2 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. Ocak-Eylül 2020 döneminde 191 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, "Eylül ayında ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından hem Gaziantep (176 ülke) hem de GAİB (175 ülke) tüm zamanların en yüksek ayına ulaşmıştır. Bu ülkelerden Irak, ABD, İngiltere, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve İran bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, dış giyim ile demir-çelik mamülleri bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur" dedi.

"Gaziantep sanayici ve ihracatçı kimliğiyle anılıyor"

Gaziantep'in birçok özelliğinin yanı sıra dünyada sanayici ve ihracatçı kimliğiyle anıldığını vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in 2020 yılı Eylül ayında gerçekleştirdiği 762 milyon 86 bin dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili olmaya devam ettiğini ifade etti. Gaziantep'in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 145,3 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan ürünlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Eylül ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise Mardin'den 90,6 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 78,6 milyon dolar, Malatya'dan 28,4 milyon dolar, Diyarbakır'dan 16 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 10,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,1 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP