GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması

27.10.2020 12:10
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması, System.String[]

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kileci yayımladığı mesajda şehitleri minnetle andığını belirterek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının, milletin topyekun mücadelesi ile kurtarılarak kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Demokrasimizin sembolü ve en önemli teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma konusundaki azim ve kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği 'Cumhuriyet'i, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak Bölgemizin kalkınması ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça özgürlük ve bağımsızlık daimi olamaz' vecizesi doğrultusunda ihracatçılar olarak en büyük hedefimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ülkemiz Cumhuriyet'in çizdiği aydınlık yolda ilerlerken, dışarıda ve içeride birtakım zorluklarla karşılaşmakta, ekonomik ve siyasi sorunlarla sınanmaktadır. Bu şartlar altında, Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için yapılacak yegane şey, zorluklara aldırmadan bu memleket için çalışmak; hiç durmadan bilgi, fikir ve teknoloji üretmektir. Demokrasimizin teminatı ve sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Fikret, Vatan, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

SİHA korkusu bunu da yaptırdı! Sözde Karabağ lideri Harutyunyan taktik toplantısını anaokulunda gerçekleştirdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı Alkollüyken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a hapis istemiyle dava açıldı İran medyası Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u şeytana benzetti: Paris İblisi 1966 model cipi 25 bin lira harcayarak adeta 2020 modele dönüştürdü Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi Arkadaşından aldığı hatalı basım 100 TL'yi 70 bin TL'ye satıyor
Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim Portekizli eski futbolcu Raul Meireles: Fenerbahçe'deyken tutkumu kaybettim         
12:10
'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı 'Trabzon' paylaşımıyla büyük tepki çeken CHP'li Kılınç, adliye önünden fotoğraf paylaştı         
11:48
Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! Parti grubunda Bahçeli'nin zor anları! "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözünü hatırlayamayınca kürsüde kalakaldı         
11:18
Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü Karadeniz hamsisi tezgahlara inince fiyat 40 TL'den 15 TL'ye düştü         
11:00
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık Milyonları ilgilendiren borç yapılandırmasında son başvuru tarihi 31 Aralık         
10:58
Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı         
10:22
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu         
10:06
Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor Muhtar olduğuna kimseyi inandıramayan genç, kimliğini göstermek zorunda kalıyor         
10:03
İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı İnternet bankacılığı şifresini ele geçiren komşuları, evli çifti 116 bin lira dolandırdı         
09:36
40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı 40 yıl önce gelin geldiği köye muhtar oldu, şimdiki hedefi ise belediye başkanlığı         
09:34
"Omuzunda tüfek vardı" deyip teröristin yerini haber verdi! Görgü tanığı o anları anlattı         
09:30
Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü         
09:20
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı         
09:14
Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu         
07:56
Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu Eski eşi Aslı Evner'le pişti olduğu konuşulan Birkan Sokullu, sessizliğini bozdu         
07:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 12:16:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei