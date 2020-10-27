GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci'nin 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Kileci yayımladığı mesajda şehitleri minnetle andığını belirterek, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benim en büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını ifade etti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının, milletin topyekun mücadelesi ile kurtarılarak kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Demokrasimizin sembolü ve en önemli teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma konusundaki azim ve kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği 'Cumhuriyet'i, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma' mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak Bölgemizin kalkınması ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça özgürlük ve bağımsızlık daimi olamaz' vecizesi doğrultusunda ihracatçılar olarak en büyük hedefimiz, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaktır. Ülkemiz Cumhuriyet'in çizdiği aydınlık yolda ilerlerken, dışarıda ve içeride birtakım zorluklarla karşılaşmakta, ekonomik ve siyasi sorunlarla sınanmaktadır. Bu şartlar altında, Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için yapılacak yegane şey, zorluklara aldırmadan bu memleket için çalışmak; hiç durmadan bilgi, fikir ve teknoloji üretmektir. Demokrasimizin teminatı ve sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP