Son Dakika Haberleri: GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı
Son Dakika Ekonomi GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı - Son Dakika Ekonomi

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Öğretmenlik mesleğinin ehemmiyetine vurgu yapan Kileci, Atatürk'ün"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."sözünü hatırlatarak eğitimin ve eğitimciye düşen sorumluluğa dikkat çekti. Başkan Kileci, mesajında "Öğretmenlerimizin kıymetine vurgu yaptığımız bugün, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri'nin Başöğretmeni olarak seçilmesi ile kutlanmaya başlanmıştır. Milletimize okuma-yazma öğretmek ve cehaleti ortadan kaldırmak için Atatürk'ün eğitim vizyonu ile kurulan Millet Mektepleri, insanımızı bilgi ile donatmak ve çağdaş medeniyetler olarak anılan Batı medeniyetlerinin de ilerisine taşımak için atılan adımların ilklerindendir. Aslında öğretmenlerimizin rolü tarihin bu noktasında belirlenmiş ve bir milleti ilime ve fenne yönlendirecek yegane rehberler olma görevi öğretmenlerimize verilmiştir. Adım adım ilerlemenin, bilimsel gelişimin, ileri sanayinin ve ekonomik kalkınmanın; düşünen ve üreten eğitimli bir toplumdan geçtiğini bilen Başöğretmen, ardından gelecek eğitimcileri milli eğitimin asli unsurları olarak tayin etmiştir. İlkokul sıralarından üniversitelere kadar eğitimcilerimiz, yetiştirdikleri talebeler ile; bir anlamda fikri yapımızı, icra ettiğimiz sanatı, teknik ilerleyişimizin seyrini, adalet de dahil olmak üzere toplum ahlakımızın gelişimini ve siyasi işleyişe yön verecek yöneticilerimizi belirlemektedirler. Bir topluma yön verme kudreti, çok büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluğu Atatürk; "Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister." şeklinde vurgulamıştır. Bu sözler ışığında, özgür düşünceyi temel alarak üreten nesiller yetiştirmek en büyük hedefimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.


Kileci mesajında, "Anne ve babası öğretmen olan bir birey olarak; öğretmenlerimizin kıymeti, ehemmiyeti ve fedakarlığına yakinen şahitlik etmiş olmanın bilinci ile, tüm çalışmalarımda eğitimi ve eğitimciyi önceleyerek hareket ediyor ve Birlik çatımız altındaki imkanları da bu yönde seferber etmeye gayret ediyorum. Şanlı ve yüksek bir topluluk olmak yolunda geleceğimizi şekillendiren tüm aydın öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor,Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP

Mustafa Kemal Atatürk, Ahmet Fikret, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
Araştırma şirketi: Vatandaşların yüzde 66,6'sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yasakladı Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 16:39:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den 24 Kasım mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]