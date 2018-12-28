Gaib Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: Gaziantep Modern Bir Sanayi ve İhracat Kentidir

Türk Eximbank Gaziantep Şubesi açılış töreninde konuşan GAİB Koordinatör BaşkanıAhmet Fikret Kileci Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin son yıllarda yaptığı ekonomik sıçramaya değinerek, köklü ve geleneksel bir üretim yapısına sahip olan Gaziantep'in, bugün modern bir sanayi ve...

Türk Eximbank Gaziantep Şubesi açılış töreninde konuşan GAİB Koordinatör BaşkanıAhmet Fikret Kileci Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizin son yıllarda yaptığı ekonomik sıçramaya değinerek, köklü ve geleneksel bir üretim yapısına sahip olan Gaziantep'in, bugün modern bir sanayi ve ihracat kenti haline geldiğini ifade etti. Ticaret BakanıRuhsar Pekcan, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da Gaziantep'e övgüler yağdırarak ihracatçıları kutladı.



GAİB hizmet binasında düzenlenen törenle Türk Eximbank Gaziantep Şubesi hizmete girdi. Törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu,Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Gaziantep Valisi Davut Gül, Ak Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet EyupÖzkeçeci, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, TİM Sektör Kurulu Başkanları Salahattin Kaplan ve Mahsum Altunkaya,GAOSB Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioglu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, NTO Başkanı Mehmet Özyurt, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu ile çeşitli sivil toplum kuruluşu başkan ve üyeleriyle birlikte ihracatçılar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep'in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin son yıllarda yaptığı sıçramaya değinerek köklü ve geleneksel bir üretim yapısına sahip olan Gaziantep'in bugün modern bir sanayi ve ihracat kenti haline geldiğini ifade etti. Kileci konuşmasına "Gaziantep, 2017 yılında 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmişken, bu rakamın yıl sonunda 7 milyar doları aşacağı görülmektedir. Bu rakamlarla, en fazla ihracat yapan 6. il konumundayız. Güneydoğu Anadolu Bölgemizden 2017 yılında yapılan ihracat 8,1 milyar dolar iken bu yılın sonu itibarıyla ihracatımız 8,5 milyar doları aşacaktır. Gaziantep'i dış ticaret göstergeleri açısından daha da önemli kılan husus ise şehrimizin ihracatının ithalatından daima fazla olmasıdır. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla 12 aylık dönemde yüzde 130 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, Gaziantep yalnızca yüksek ihracat yapan bir kent değil, yüksek miktarda katma değer yaratan bir il durumundadır. Bugün burada açılışını yaptığımız Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin, kentimizin bu gelişmesini daha da artıracağını düşünüyoruz. Genel kredilerin yüzde 26'sının Eximbank tarafından sağlandığını ve bu desteğin Gazi şehrimize de aynı yaklaşımla verildiğini düşünürsek, Eximbank'ın ihracatçılarımızın finansman sorununda çok önemli bir çözüm ortağı olduğunu görmekteyiz. Biz bölge ihracatçıları olarak daha önce de birçok platformda dile getirdiğimiz üzere, ihracatçıya çok önemli destekler sağlayan Türk Eximbank'ın bölge müdürlüğünün, yine ihracata bu kadar önem veren ve her birimi ile ihracata sahip çıkan Gazi şehrimiz Gaziantep'te açılması konusundaki isteğimizi ısrarımızı hatırlatmak isteriz. Ayrıca bu vesile ile Türk Eximbank Gaziantep şube personeline, yöneticilerine zor dönemlerde bizlere gösterdikleri anlayış sabır ve hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, bu şubenin açılışında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. Türk Eximbank Gaziantep Şubesi'nin törenle hizmete girmesinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu ve Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım; GAİB hizmet binasında incelemelerde bulunarak GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'den bölge ihracatı hakkında bilgiler aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Gaziantep'in ihracatta Bursa'ya ulaşmasını beklediğini ifade ederek GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve ekibine teşekkür etti.



Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'dan Gaziantep Övgüsü



Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, şöyle konuştu:



"Biz artık teminat mektubunun yerine poliçeyi koyuyoruz. Artık asli teminat unsurumuz poliçedir. Aşama aşama ihracatçılarımızı zor zamanlardaki yükten kurtaracağız. İhracatçılarımızın artık kur risklerinden kurtulmalarını istiyoruz. Hem ihracatçılarımızın hem de ülkemizin bu zor dönemlerde kurlardan etkilenmesini istemiyoruz. Bu konuda yapmamız gereken her şeyi yapmaya hazırız."



Yıldırım, gelecek yıl bankanın Türkiye genelinde ihracatı destekleme oranının yüzde 20 olacağını, Gaziantep'te yüzde 27'yi bularak şimdiden bunu yakaladıklarını belirterek, reel sektörün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi.



"Gaziantep'in ihracat rakamları ve başarıları hepimizi gururlandırmaktadır"



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu da Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi (OSB) de dahil olmak üzere Gaziantep'in 6 büyük OSB ile ticari hayatına devam ettiğini söyledi. Eximbank'ın Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Genel Müdür Adnan Yıldırım'ın önderliğinde yenilenerek ihracatçıya destek verdiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Gaziantep bunu fazlasıyla hak etmişti. Çünkü Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük ihracatçı şehri. 179 ülkeye Gaziantep'ten mallarımız ulaşıyor. En büyük bin ihracatçı arasında Gaziantepli ihracatçı firma sayısı 68. Gaziantep'in ihracat rakamları ve başarıları hepimizi gururlandırmaktadır. Tüm bunları başaran tüccar ve sanayicilerimizle gurur duyuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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