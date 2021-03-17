GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin Şubat 2021 ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kileci, Şubat ayında 838 milyon 953 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracat performansını yüzde 17 oranında artırdığını ve tarihinin en yüksek Şubat ayı rakamına ulaştığını ifade etti.

Aynı dönemde Gaziantep'in de yüzde 19'luk artışla 749 milyon 231 bin dolarlık ihracata imza attığını belirten Koordinatör Başkan Kileci, "İhracat rakamlarımızdaki bu artışların önemi çok büyük. Eminim ki normalleşme süreciyle birlikte bu oranlar daha da yükselecektir. Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri arasında Gaziantep beşinci sıradaki yerini koruyor. Önümüzdeki süreçte hedefimiz bir üst basamaktaki İzmir'i geride bırakmak ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Kileci, ayrıca Gaziantep özelinde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 148,7 olduğunu vurguladı.

Bölgenin şirket bazında panoramasını da ortaya koyan Kileci, "Şubat ayında bölgemizden 2 bin 299, Gaziantep'ten ise bin 592 firma ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle ihracatçı sayısında da bölgemiz tarihinin en yüksek şubat ayı değerine ulaşmış oldu" diye konuştu.

Bir ay içinde bölge çapında faaliyet gösteren 138 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini dile getiren Ahmet Fikret Kileci, bu firmaların ülkeye toplamda 5,2 milyon dolar döviz geliri sağladığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP