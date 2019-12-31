GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: "2020'de yeni ihracat rekorları kıracağız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: '2020'de yeni ihracat rekorları kıracağız' - Son Dakika Ekonomi

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci: "2020'de yeni ihracat rekorları kıracağız"

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2019 yılını 9 milyar dolar civarındaki ihracat rakamıyla kapatacaklarını, 2020'de yeni ihracat rekorları kırmayı hedeflediklerini bildirdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci:

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2019 yılını 9 milyar dolar civarındaki ihracat rakamıyla kapatacaklarını, 2020'de yeni ihracat rekorları kırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kileci, yazılı açıklamasında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatçıları olarak 2019'da başarılı bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Yılın 11 ayında 192 ülkeye 8 milyar 185 milyon 705 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anımsatan Kileci, "Türkiye ihracatı yılın 11 ayında yüzde 1,8 oranında artarken, bölgemizden yapılan ihracatın yüzde 5 oranında artış göstermesi büyük bir başarıdır. Bu başarıdan dolayı tüm ihracatçılarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kileci, aralık ayının da eklenmesiyle 2019 yılını yaklaşık 9 milyar dolar ihracatla kapatacaklarını düşündüklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu artışı istikrarlı olarak sürdürmek büyük bir başarıdır. Yeni yılda çok daha iyi bir ihracat performansı ile ekonomimize güç katacağımızı düşünüyoruz, zira bu performansı artırmak için birçok çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde ihracatımızda gerçekleşen artış ile birlikte yeni yılda yeni ihracat rekorları geleceğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki yeni yılda da yeni ihracat rekorları kıracağız."

Yeni yıla, kendilerini yenileyerek, eğitim ve dönüşüm vizyonlarını genişleterek başlayacaklarını bildiren Kileci, yapacakları çalışmalarla bölge ihracatının daha da gelişeceğini kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ahmet Fikret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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