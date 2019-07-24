Son Dakika Haberleri: GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 24 Temmuz kutlaması
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GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 24 Temmuz kutlaması

22 dakika önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den 24 Temmuz kutlaması, System.String[]
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci mesajında, tarafsız ve bağımsız basın ile fikir özgürlüğünün demokrasinin en temel unsurları arasında bulunduğunu belirterek, "Tarafsız, özgür ve ilkeli basının varlığı, demokrasi kültürünün gelişmesi ve bilinçli bir toplumun oluşması için elzemdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, milletin müşterek sesi olan basın, aynı zamanda kamuoyunun en önemli bilgi kaynaklarından birisi, toplumun vicdanıdır. Her türlü zor şartlara rağmen, mesleğinin gereğini özveri ile yaparak halkın doğru bilgilere ulaşmasını sağlayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren tüm çalışanlara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
Ahmet Fikret, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:37 Kaynak: İHA
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