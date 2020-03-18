GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı

6 saat önce

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin küllerinden doğuşunun en iyi örneği olduğunu ifade etti.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin küllerinden doğuşunun en iyi örneği olduğunu ifade etti.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir asır önce özgürlük ve bağımsızlık uğruna canlarını feda edenlerin mirasına sahip çıkmak için mücadele verdiklerini ifade etti. Kileci, "Vatan, millet ve hürriyet uğruna hiç düşünmeden şehadete yürüyen ataların torunları olarak onlara layık olmak için çalışıyoruz. Onlar bir milletin yok olmaması için canlarını feda ettiler, bizler de onların açtığı yolda milletimize ve devletimize hizmet etme çabası içindeyiz" dedi. Türk milletinin bir asır önce çetin bir sınav verdiğini vurgulayan Kileci, bu sınavı başarıyla geçen Türk milletinin adını tarihe altın harflerle yazdırdığının altını çizdi. Yoklukla ve düşmanla başa çıkan bu milletin şimdi de farklı kulvarlarda mücadeleye devam ettiğine dikkati çeken Kileci, "Çanakkale bize vakurca dik durmayı öğretti. Yokluğa ve düşmana rağmen dik duran ve vatan savunmasında tereddüt etmeden canını vermekten geri durmayan yiğitlerin bu asaleti Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına vesile oldu. Fakat savaşlar artık cephelerde değil, ekonomide ve bilgi teknolojileri alanında veriliyor. Eğer buralarda güçlü iseniz, başarılı iseniz, kimse karşınızda duramıyor. Bizim de hedefimiz tam olarak budur. Şehit ve gazi atalarımıza vefa borcumuzu ödemek için var gücümüzle çalışacak, en iyi olduğumuz işi en doğru şekilde icra edeceğiz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, içerisinde bulunduğumuz bu zor günleri biran evvel atlatmamızı temenni ediyorum. Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Çanakkale Zaferi, Ahmet Fikret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:06 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi         
10:32
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı         
09:45
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:23:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Çanakkale Zaferi mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]