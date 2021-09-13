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GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması - Son Dakika

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması

13.09.2021 15:48
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu ihracatçı firmalarla ilgili bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürüne sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, "Siz göç akımını iş gücüne çevirebilir, üretime...

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu ihracatçı firmalarla ilgili bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürüne sahip bir şehir olduğunu ifade ederek, "Siz göç akımını iş gücüne çevirebilir, üretime entegre edebilirseniz bu kentin lehine olur. Aksi halde işsiz, aşsız bırakılan insanlar potansiyel bir tehlike oluşturur ve bu toplumun her alanında domino etkisiyle hissedilir" dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde aktif olarak ihracat yapan toplam bin 399 yabancı uyruklu firmanın bulunduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Bu firmalardan 673'ü Ocak-Ağustos 2021 döneminde 319,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Başkan Kileci yabancı uyruklu firmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürüne sahip bir şehir olduğunu da belirterek, "Bölgemizdeki mültecilerin istihdama katkılarının olumlu bir noktada olduğu söylenebilir. Gaziantep birlikte iş yapma kültürüne sahip bir şehir. Dolayısıyla mültecileri karşımıza değil yanımıza almak istiyoruz. Göç, aleyhe ya da lehe çevrilebilen bir olgudur. Siz göç akımını iş gücüne çevirebilir, üretime entegre edebilirseniz bu kentin lehine olur. Aksi halde işsiz, aşsız bırakılan insanlar potansiyel bir tehlike oluşturur ve bu toplumun her alanında domino etkisiyle hissedilir. Gaziantep göç almaya alışmış ve bunu yönetmeyi öğrenmiş bir şehir. Sadece mültecileri değil ülkemizin başka noktalarından gelen vatandaşlarımızı da ticari ve sosyal hayatımıza kolaylıkla entegre edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Açıklamasında Güneydoğu'daki yabancı uyruklu firmaların ihracattan aldıkları pay ve ürün kalemlerine de değinen Kileci, "Bölgemizde faaliyet gösteren yabancı uyruklu firmaların toplam ihracatımızdan aldıkları pay yüzde 4. Ocak-Ağustos 2021 itibariyle yabancı uyruklu firmaların ağırlıklı olarak ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler ise 83,6 milyon dolarla Suriye, 62 milyon dolarla Irak, 38,2 milyon dolarla Almanya, 13,5 milyon dolarla Mısır, 11,4 milyon dolarla Birleşik Devletler. Başlıca ihracat kalemlerini ayakkabılar, örme giyim eşyaları, halılar ve yer kaplamaları ile çeşitli mamul eşyalar (hijyenik havlu, bebek bezi vb.) oluşturuyor. Son olarak şunu vurgulamak gerekir ki bizim belirlediğimiz şartlarda ve standartlarda çalıştıkları sürece sektöre elbette katkıları var ama büyük oranda bir etki söz konusu değil. Bugüne kadar her şeyi kendi imkanları ile inşa eden ve yükselen bu Bölge, dışarıdan aldığı göçlerle ve yabancı unsurlarla kalkınmış değildir. Dolayısıyla gelen göç geri gittiğinde de bizim açımızdan değişen bir şey olmayacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması
GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, Ahmet Fikret, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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