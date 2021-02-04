GAİB ocak ayında 55 ülkeye 18,7 milyon dolarlık kuru meyve ihraç etti - Son Dakika

GAİB ocak ayında 55 ülkeye 18,7 milyon dolarlık kuru meyve ihraç etti

04.02.2021 12:35
GAİB ocak ayında 55 ülkeye 18,7 milyon dolarlık kuru meyve ihraç etti, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, bu yılın ilk ayında 55 ülkeye 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracat etti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, bu yılın ilk ayında 55 ülkeye 18 milyon 713 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracat etti.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, geçen yılın, salgın sürecine rağmen ihracat açısından başarılı geçtiğini belirtti.

2020'deki kuru meyve ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artırarak 240 milyon 998 bin dolar gelir elde ettiklerini dile getiren Çıkmaz, geçen yıl bölgeden en fazla ihracatın 92 milyon 573 bin dolarla kuru kayısıda yapıldığını, bu ürünü 84 milyon 739 bin dolarla Antep fıstığı, 19 milyon 319 bin dolarla kuru incirin takip ettiğini ifade etti.

Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen kuru meyve ve mamullerinin geçen yıl en fazla Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde tüketildiğini bildiren Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Bu süreçte AB ülkelerine 106 milyon 427 bin dolar, Amerika ülkelerine 35 milyon 812 bin dolar, Orta Doğu ülkelerine ise 25 milyon 421 bin dolarlık kuru meyve ihracatı oldu. Ülke bazında ise Almanya 48 milyon 898 bin dolarla ilk sırada yer alıyor. Bu yılın ilk ayında ise bölgemizden 55 ülkeye 18 milyon 713 bin dolarlık başta kuru kayısı, Antep fıstığı ve kuru incir olmak üzere kuru meyve mamullerini ihraç ettik. Geçtiğimiz ayki ihracatımızda ilk sırada AB ülkeleri yer alıyor. Ülke bazında ise Almanya ilk sırada."

Çıkmaz, ihracatta bu yıl rekor kırmayı hedeflediklerini belirtti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GAİB ocak ayında 55 ülkeye 18,7 milyon dolarlık kuru meyve ihraç etti - Son Dakika Ekonomi


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