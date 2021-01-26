Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kuruyor.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, söz konusu merkezle ilgili ilk adım, fizibilite desteği kapsamında GAİB ile İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) arasında imzalanan protokolle atıldı.

2020 ihracatını yüksek bir rakamla kapatarak 2021 ihracat hedefini 12 milyar dolar olarak belirleyen GAİB, eğitim ve Ar-Ge alanındaki projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor.

Teknik tekstil için büyük önem taşıyan ve bölgenin tekstil sektöründe yenilikçi ürünler ortaya koyması açısından oldukça önemli bir proje geliştiren GAİB ile İKA, imzaladığı protokolle Polimerik Malzemeler ve Tekstil Araştırma Merkezi kurulması yolunda önemli bir adım attı.