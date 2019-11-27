GAİB'TE ihracat yapan şirketler için kur riski yönetimi paneli

"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu bir panel gerçekleştirildi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci "Firmalarımız için tehlikenin ne olduğunu ve nereden doğacağını bilmek ve gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan tüm risklere karşı firmamıza direnç kazandırmak birinci önceliğimiz olmalıdır" dedi.



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin desteğiyle düzenlenen "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panel büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasında GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "İhracat yapmak, birçok denge üzerine kurulu, çok farklı parametreler etrafında işleyen bir sistemdir. Eğer ihracatınızın her adımı planlı bir eyleme dayanmıyor, olağanüstü durumlarda bir kriz yönetiminiz bulunmuyorsa; ani değişkenlikler gösteren finans dünyasında yara almadan kurtulma ihtimaliniz yok demektir. Bugün burada toplanma amacımız işte bu değişkenliklerden birini ele almaktır. Bir ülke ekonomisini krize sürükleyecek büyüklükte bir problem olan kur riskini konuşmak üzere burada bulunuyoruz. Kur riski; kurdaki dalgalanma, siyasi istikrarsızlık, kur rejimi ve enflasyon gibi birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bir ülkenin finans yöneticileri bile saydığımız faktörleri hızlı bir manevra ile lehimize çeviremezken, biz ihracatçı firmalar olarak maalesef riskin kökenlerine etki edebilecek güce sahip değiliz. Burada önemli olan, bunu ciddi bir sorun olarak gündemimize almak, bu riskin hangi durumlarda ortaya çıktığını öngörebilmek ve buna göre bir kriz yönetim planı geliştirmektir. Bir yönetim bilimci olan Peter Ferdinand Drucker başarılı bir ihracatçı olabilmeyi şöyle tanımlıyor; "Döviz kurlarındaki değişmelere maruz kalmaktan doğan riskleri karşılamak ve böylece, döviz kurlarından kaynaklanan kayıplara uğramamak". Yani aslında tehlikenin ne olduğunu ve nereden doğacağını bilmek ve gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olan tüm risklere karşı firmamıza direnç kazandırmak birinci önceliğimiz olmalıdır." İfadelerine yer verdi. Konuşmasına şöyle devam eden Kileci; "Türkiye'de, sermaye piyasalarında sıklıkla yaşanan güvensizlik ortamını ve spekülatif hareketlerin yoğunluğunu düşünürsek; kayıp vermeden ihracat yapabilen firmalar olmak için ticaretimize planlı ve ihtiyatlı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu anlamda, sermaye piyasası ve kur riski yönetiminde, alanında uzman kişiler tarafından bilgilendirileceğimiz bu paneli çok değerli buluyorum" dedi.



Kur riski taşıyan ihracatçılar bilgilendirildi



Moderatörlüğünü Borsa İstanbul A.Ş.'den Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy'un yaptığı "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu panele Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Global Menkul Değerler A.Ş.'den VİOP Birim Müdürü Engin Küçük, Borsa İstanbul A.Ş.'den Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem Aksoy, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu panelist olarak katıldı. KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Ali Tuğrul Uzun "Kur Riskinden Korunmanın Mali Tablolarda Gösterimi", Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan ise "Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" konulu sunumlar yaptı. Panelin sonunda katılımcıların kur riskine dair merak ettiği sorular yanıtlandı. - GAZİANTEP