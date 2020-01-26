GAİB'te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel GAİB'te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı - Son Dakika

GAİB'te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı

6 saat önce

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı'nda Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı.

GAİB'te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı, System.String[]

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla düzenlenen Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı'nda Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı.


Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler'de daha önce Ticaret Müşaviri/Ataşesi olarak görev yapan dış ticaret uzmanlarının konuşmacı olarak katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasında Türkiye'nin ekonomik kalkınma için tek çıkış yolunun dış ticaret fazlası veren bir ülke olması gerektiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bunun için de ihracatın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin dış ticaret fazlası vererek ekonomik alanda güçlenebileceğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri Toplantısı'nda, hedef pazarlarımız olan ülkelerde Ticaret Müşaviri/Ataşesi olarak görev yapmış ve Ticaret Bakanlığımızda dış ticaret uzmanı olarak görevine devam eden değerli isimleri konuşmacı olarak ağırladık. Yeni pazarlara açılmak isteyen ihracatçılarımıza bugün konunun uzmanları; Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarlarını tanıttı. Yeni pazar arayışlarımızı sürdürürken, bu pazarlarda aktif görev almış Ticaret Bakanlığımız bünyesinde görev yapan bürokratlarımızın görev yaptıkları ülkelerle ilgili gözlemleri ve o ülke pazarlarıyla ilgili sunumları ihracatçılarımız için önemli bir rehber olacaktır. Ülke olarak ekonomik kalkınmamızı artırmak ve güçlü bir ekonomiye sahip olmak için dış ticaret fazlası vermek zorundayız. Bunun için ihracatla ilgili her türlü gelişimi, son dönemlerde başlayan e-İhracat ve dijital dönüşümü yakından takip etmek hepimiz için büyük önem taşıyor. GAİB üyesi firmalarımıza ve onların uzmanlarına yönelik bu tür sohbet toplantılarımız ve eğitimlerimiz devam edecektir. Bugün aramızda bulunan değerli konuşmacılarımıza verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Polonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı
İran, eski abd büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu İran, eski ABD Büyükelçiliğinin avlusunda sembolik mezarlık kurdu Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:45:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GAİB'te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]