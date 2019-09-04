GAİB'ten 187 ülkeye 5,7 milyar dolar ihracat

Dünyanın 187 ülkesine ihracat gerçekleştiren Güneydoğulu ihracatçılar, Ağustos ayında da yeni başarılara imza attı. Ağustos 2019'da Gaziantep'ten 554 milyon dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 671 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken 2019 yılının sekiz aylık diliminde Gaziantep'ten 4,8 milyar dolar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise 187 ülkeye 5,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. İhracatın daha da artırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci 2019 yılının son dört aylık diliminde de yeni rekorlara imza atmak istediklerini ifade etti.



GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, "Gaziantep ili 2019 yılı Ağustos rakamı beklentilerimizin de üzerinde gerçekleşmiştir. İhracat artışımız kesintisiz bir şekilde sürmüştür" dedi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihracat kültürünün yerleştiğini ve ihracatçının dijital dönüşüme uyum sağlamaya başladığını ifade eden Başkan Kileci, "Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, bölge ihracatının arttırılması ve mevcut pazarların korunarak yeni pazarlara ulaşılabilmesi yanında dijital dönüşümün ihracatçılarımız arasında yaygınlaştırılarak günümüz koşullarında daha hızlı bir şekilde dünya pazarlarında etkinliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarını büyük bir hızla sürdürmektedir. Üretimin ihracata dönüştürülmesi, ihracat artış hızımızın yükseltilmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. Gerek Gaziantep gerekse Birliklerimizin yetki alanında bulunan diğer illerimizde ihracatın geliştirilmesine yönelik eğitimlerimiz ve seminer çalışmalarımız devam edecektir" dedi.



Güneydoğu Anadolu'da ihracat artışı sürüyor



Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Ağustos 2019'da kayıt altına alınan ihracatın 2018 yılının aynı ayına oranla yüzde 3,18 artışla 671 milyon 80 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Kileci, Gaziantep'in Ağustos 2019 ihracatının ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,65 artışla 554 milyon 40 bin dolar olduğunu açıkladı.



Eylül 2018-Ağustos 2019 dönemini kapsayan 12 aylık dönemde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Güneydoğu'dan yüzde 6,4 artışla 8 milyar 770 milyon 94 bin dolar, Gaziantep'ten ise yüzde 9,2 artışla 7 milyar 332 milyon 987 bin dolar ihracat kaydedildiğini belirten Başkan Kileci, Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 152,4 olduğunu ifade etti.



En fazla ihracat Ortadoğu ülkelerine



Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracat ülke gruplarına göre incelendiğinde, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 45,8 pay ile ilk sırada, AB Ülkeleri'nin yüzde 19,9 ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 13,5 ile üçüncü sırada yer aldığı açıklanırken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Ağustos 2019 döneminde 187 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İngiltere, İtalya, İran, Almanya, Libya ve İsrail'in en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi.



İhracatı yapılan ürünler incelendiğinde ise makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, demir-çelik mamulleri ile dış giyim en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.



Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il



2019 yılı Ocak - Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artış ile 4 milyar 825 milyon 255 bin dolarlık ihracat yapan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili Gaziantep'in Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi.



Güneydoğu illeri de ihracatlarını artırıyor



Aynı dönemde GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Kahramanmaraş'tan 63,9 milyon dolar, Mardin'den 63,2 milyon dolar, Malatya'dan 31 milyon dolar, Diyarbakır'dan 13,9 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 9,7 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,2 milyon dolar, Kilis'ten 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı. - GAZİANTEP