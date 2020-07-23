GAİB'ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği - Son Dakika

GAİB'ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske" kampanyası kapsamında GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin adet tek kullanımlık maske gönderildi.

GAİB'ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske" kampanyası kapsamında GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere 750 bin adet tek kullanımlık maske gönderildi.

Bölge ihracatının gelişmesine büyük katkılar sağlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, pandemi sürecinde de vatandaşın sağlığının korunmasına yönelik yürütülen birçok kampanyaya destek vermeyi sürdürdü. Üretici üyelerinden temin ettiği dokumasız kumaşlarla üretilen maskelerin vatandaşlara ulaştırılması için organizasyonu üstlenen GAİB, sadece Türkiye genelinde yürütülen maske kumaşı tedariğine değil, temsilciliklerinin bulunduğu iller için maske üretilmesi konusunda da Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde destek vermeyi sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "15 Günde 15 Milyon Maske" kampanyası kapsamında üretilen 750 bin adet tek kullanımlık maske, hizmet binası önünde gerçekleştirilen bir törenle GAİB'in temsilciliklerinin bulunduğu çevre illere gönderildi. Törene Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz katıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin temsilciliklerinin bulunduğu Kahramanmaraş'a 175 bin, Adıyaman'a 25 bin, Malatya'ya 100 bin, Diyarbakır'a 50 bin, Mardin'e 300 bin, Cizre'ye 25 bin, Şanlıurfa'ya 50 bin ve Kilis'e 25 bin adet olmak üzere toplam 750 bin adet tek kullanımlık maske dağıtılmak üzere yola çıktı. İllere gönderilen maske adetlerinin, her ilin yaptığı ihracat oranına göre belirlendiği ifade edildi. GAİB daha önce de Sağlık Bakanlığına 50 milyon adet maske yapımında kullanılmak üzere dokumasız kumaş bağışlamıştı.

"GAİB ailesine teşekkürler"

GAİB hizmet binası önünde gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, "Gaziantep her konuda olduğu gibi bu konuda da kendi farkını ortaya koymuş bir şehirdir. 15 günde 15 milyon maske üreterek Gaziantep'teki tüm hanelerimize Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla dağıttık. GAİB Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci'nin şansında bu hedeflere ulaşmamızdaki katkılarından dolayı tüm GAİB ailesine teşekkür ediyorum. Sadece Gaziantep'teki hanelerimize dağıtmakla kalmayıp, bugün yola çıkacak aracımızla Bölgemizdeki diğer 8 ilimize de bu desteği veriyor olmamız, sadece Gaziantep'in değil, çevre illerimizin de sağlığına ne kadar önem verdiğimizi ortaya koyuyor. Pandemiyle mücadelede maske çok önemli. Hem kendi sağlığımızı hem de çevremizdekilerin sağlığını korumak açısından çok dikkat etmemiz gerekiyor. Valiliğimiz de bu konudaki denetimini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımıza maskenizi takın, mesafenizi koruyun, hijyene dikkat edin, hep birlikte bu süreci atlatalım diyoruz. Bu tören vesilesiyle paydaşlarımıza ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gaziantep'ten Türkiye'ye örnek olacak yeni bir model proje"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 15 günde 15 milyon maske üretip vatandaşların sağılığı için önemli bir adım atıldığına dikkat çekerek, "Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanlarına ve bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bir olmak birlik olmak, dayanışmak, iyi günde kötü gönde sağlıkta hastalıkta gerekli gücü göstermek önemli. Bu gün bu gücü gösteriyoruz. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Bu zor dönemde Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde en az zararla çıkmak için çalışıyoruz. Gaziantep'te Valimizle birlikte bu süreçte üretimi durdurmadan sağlıklı bir kent olarak pandemi sürecini iyi yönetmek istiyoruz. Çok küçük bir risk gurubuyla başladık ama maalesef dönemsel olarak şu anda yükselişteyiz. O yüzden üç kurala dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafemize dikkat edeceğiz, maskemizi takacağız ve özellikle el temizliğimiz başta olmak üzere bedensel temizliğimize ve hijyene dikkat edeceğiz. Gaziantep iç içe yaşayan sosyal bir şehir. Yeni normal demek her şeyin normal olduğu anlamına gelmiyor. Artık yemek yeme, su içme gibi bu kuralları da yaşantımızın bir parçası haline getirerek uymak zorundayız. Tedavi için gerekli aşı bulunana, köklü çözüm bulunana ilaç bulunana kadar böyle yaşamak zorundayız. Sadece kendimizi değil, ailemizi, çocuklarımızı, çevremizdeki insanları kurallara uyarak korumamız gerek. 15 günde 15 milyon maske olağanüstü bir iş gücü istiyor. Kumaşı GAİB'ten geldi. Gaziantep Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonuyla Gaziantep'te atölyelerde hijyen bir ortamda el değmeden üretildi. Maliyeti birlikte karşıladık. Üretimden sonra şehrimizde kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza maskeler elden teslim edildi. Sosyal devletin sosyal belediyeciliğin insanı merkeze alan önemli bir projesini hep birlikte hayata geçirdik. Bu da tüm Türkiye'ye bir örnek oldu. Gaziantep'ten Güneydoğu'da sekiz Bölge ilimize de göndermemiz elbette bizlerin komşuluk görevi. Komşuluk hakkı böyle yapmayı gerektiriyor. Bugün Bölge illerimize maskelerle birlikte sağlık gönderiyoruz, sevgimizi gönderiyoruz, muhabbetimizi, kardeşliğimizi gönderiyoruz. Rabbim Bölgemizi ve ülkemizi korusun. Dünyaya bu illetin şifasını göndersin diyor, bu güzel projede emeği geçen başta GAİB Koordinatör Başkanı Sayın Ahmet Fikret Kileci olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Gaziantep, dünya'da böyle anılmamalı"

Pandemi sürecinde son dönemlerde Gaziantep'te vaka artışının kabul edilemez olduğunu ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bu sürecin el birliğiyle aşılabileceğini ifade ederek, " Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik olarak Gaziantep Valimiz Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in destekleriyle yürüttüğümüz bu projede 15 günde 15 milyon maske üretimini gerçekleştirdik. Birliklerimiz bu projeye 1 milyon TRY karşılığı kumaşla katkıda bulundu. GAİB sadece Gaziantep'in değil Güneydoğu Anadolu'nun Birliğidir. Bölgemizdeki illerin ihracatını göz önüne alarak, o oranda her ilin payına düşen maske desteğini illerimize bu törenle gönderiyoruz. Bölgemizdeki 8 ilin valiliği ile irtibata geçilmiş olup, o illerimizde de valilikler tarafından maske dağıtımı gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Kileci, "Bizim vatandaşlarımızdan tek ricamız kurallara uymaları ve çabamıza omuz vermeleridir. Gaziantep'in, pandeminin yaygın olduğu iller sıralamasında listenin başlarında yer alması oldukça üzücüdür. Güzel şehrimiz dünyada böyle anılmamalıdır. Bu kent bunca birikimiyle pandemi konusunda sınıfta kalmamalıdır. Lütfen çocuklarımızın ve şehrimizin geleceği için elimizden geleni yapalım. Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kentimizin bütün önde gelenleri elinden geleni yapıyor, çok büyük bir çaba sarf ediyorlar. Kurallara uymadığımız ve direndiğimiz sürece onların bu çabası tek başına yeterli olmayacaktır. 15 günde 15 milyon maske üretimi için bizlerden desteğini esirgemeyen üyelerimize ve bu organizasyonun başarıyla sürdürülmesine öncülük eden Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile proje paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki 8 ile maske götürecek olan araç uğurlandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 04:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAİB'ten bölge illerine 750 bin adet maske desteği - Son Dakika
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