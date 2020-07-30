GAİB'ten Güneydoğu Anadolu'ya 750 bin maske - Son Dakika

GAİB'ten Güneydoğu Anadolu'ya 750 bin maske

"15 günde 15 milyon maske" projesi kapsamında GAİB tarafından temsilcilikleri bulunan illere gönderilen maske teslimatı tamamlandı.

GAİB'ten Güneydoğu Anadolu'ya 750 bin maske, System.String[]

"15 günde 15 milyon maske" projesi kapsamında GAİB tarafından temsilcilikleri bulunan illere gönderilen maske teslimatı tamamlandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin Valilikleri ve Cizre Kaymakamlığını ziyaret ederek pandemi sürecinde ihracatın kesintiye uğramaması için yürütülen çalışmalar ve "15 günde 15 milyon maske" projesiyle ilgili bilgiler verdi.

"15 günde 15 milyon maske" projesi kapsamında üretimi gerçekleştirilen ve bölge illerinin GAİB 2019 ihracat rakamından aldığı pay oranında dağıtımı gerçekleştirilen maskelerden Kahramanmaraş valiliğine 175 bin, Kilis Valiliğine 25 bin, Adıyaman Valiliğine 25 bin, Malatya Valiliğine 100 bin, Şanlıurfa Valiliğine 50 bin, Diyarbakır Valiliğine 50 bin, Mardin Valiliğine 300 bin ve Cizre Kaymakamlığına 25 bin adet vatandaşlara dağıtılmak üzere tek kullanımlık maske teslimatı tamamlandı. Yürütülen maske dağıtım çalışmaları kapsamında GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Malatya Valisi Aydın Baruş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu makamlarında ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, söz konusu illerin ihracat rakamları hakkında da ilgili valilere bilgiler verdi.

"Bölge ihracatımızda sürdürülebilir artış için çalışıyoruz"

Kurban Bayramı öncesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ki vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlanan maskelerin bir an önce teslimi için büyük çabalar sarf eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ziyaret ettiği illerde ilgili valilerle karşılıklı görüş alış verişi yaparken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden dünyanın birçok ülkesine gerçekleştirilen ihracatın sürdürülebilir artışının sağlanması yönünde Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen çeşitli araştırmalar ve mesleki eğitim amaçlı düzenlenen eğitimler hakkında da bilgiler vererek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kileci yaptığı genel değerlendirmede, "Gaziantep Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Naksan Holding ve GAİB iş birliği ile yürütülen "15 günde 15 milyon maske" kampanyası kapsamında birliklerimizin temsilciliğinin bulunduğu illere maske teslimatımızı gerçekleştirdik. Bu illerimize giderek hem üyelerimizle ihracata dair güncel gelişmeleri konuşma fırsatı bulduk hem de valilerimizi makamlarında ziyaret ederek maske teslimatımızı tamamladık. Üç gün süren ziyaretlerimizde Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun'u Yönetim Kurulu Üyemiz Ahmet Açıkgöz ile, Kilis Valimiz Sayın Recep Soytürk'ü TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan'la, Malatya Valisi Sayın Aydın Baruş'u Yönetim Kurulu Üyemiz Remzi Kırıcı'yla, Mardin Valimiz Mahmut Demirtaş'ı üyelerimizden Şükrü Karaboğa, Salim İlhan ve Faysal Sun ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaretler kapsamında Adıyaman Valisi Sayın Mahmut Çuhadar, Şanlıurfa Valisi Sayın Abdullah Erin ve Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu da ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Proje kapsamında bölgemizde temsilciliğimiz bulunan 7 il valiliğimiz ve bir ilçe kaymakamlığımıza vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere toplam 750 bin adet tek kullanımlık maske teslimatını gerçekleştirdik. Söz konusu illerde görev yapan değerli valilerimiz ve Kaymakamımızın yanı sıra üyelerimizle de bir araya gelerek gündemi ve önümüzdeki süreçte birliklerimiz tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Değerli Valilerimize ve bizlere eşlik eden üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Pandemiye karşı topyekun mücadele şart"

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerde valilikleri ziyaret eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ziyaretlerin ardından gözlemlerini de dile getirerek pandemiye karşı topyekun mücadelenin şart olduğunu ifade ederek, "Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki birçok ilde son dönemlerde korona virüs salgını adeta pik yapmış durumdu. Yaptığımız gözlemlerde sorunun üretimden değil sosyal yaşamdan kaynaklandığını, vatandaşların alınan olağanüstü tedbirlere rağmen kurallara uymayıp alışkanlıklarını ısrarla sürdürdüğünü görüyoruz. Bu durum insan yaşamını tehlikeye sokarken beraberinde ülke ve bölge ekonomimizi de tehlikeye sokuyor. Vaka sayısındaki hızlı artış ne Gaziantep'e neden bölge illerimize yakışmıyor. Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızdan hassasiyetle rica ediyorum. Uyulması gereken üç önemli çok basit kural var. Maske, mesafe ve hijyen. Bu mücadele ferdi yürütüldüğü zaman başarıya ulaşma şansı zayıf bu sebeple topyekun bir mücadele içerisinde olmak zorundayız. Kendimiz için, ailemiz ve sevdiklerimiz için ülkemiz ve insanlık için bu amansız savaşta tarafımızı belli ederek alınan önlemleri harfiyen uygulamak zorundayız. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum; lütfen maskelerinizi takın, mesafenizi koruyun ve el temizliği başta olmak üzere bütün hijyen kurallarına uyun ki bu amansız illetten bilim adamları gerekli aşı ve ilacı geliştirene kadar hep birlikte kurtulalım" şeklinde konuştu.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ihracat artıyor"

Pandemi sürecinin etkisinin görüldüğü Nisan ve Mayıs aylarında gerileyen ihracatın Haziran ve Temmuz aylarında hızla normale döndüğüne de dikkat çeken Başkan Fikret Kileci, "Biliyorsunuz dünya genelinde ülkelerin aldığı korumacı önlemler sonrası tüm dünya ticaretinde gerileme yaşanırken ülke olarak bizim ihracatımızda da önemli bir gerileme yaşandı. Ancak Haziran ayı itibarıyla gözle görülür artış sağlanırken ihracatçılarımız bütün zorluklara rağmen yeni başarı öyküleri yazmaya başladı. Haziran ayında bölgemizden dünyanın birçok ülkesine 648 milyon 531 bin doları Gaziantep'ten olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 758 milyon 716 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılının ilk yarısında bölgemizden 3 milyar 981 milyon 850 bin dolarlık ihracata imza atmayı başardık. Buna ek olarak; Temmuz ayında da artışın sürdüğünü görüyoruz. Önemli olan gerek Gaziantep'ten gerekse bölge illerimizden sürdürülebilir ihracatın gerçekleştirilmesi. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Temsilciliklerimizin bulunduğu illerde ki üyelerimizle de sürekli temas halindeyiz. Birliklerimizce gerçekleştirilen bütün etkinliklere ve düzenlenen online eğitimlere bölge illerimizden de yüksek katılım sağlıyoruz. Ama şu anda en büyük önceliğimiz bireysel değil topyekün bir mücadeleyle bu ölümcül virüsün yayılımını engellemek. Elbette önümüzdeki süreçte bu süreci belirlenen koşullarda birlikte yaşamak zorundayız. Yaşam zorluklarının son bulması ve özlenen yaşamlarımıza dönmemiz için el birliğiyle hareket etmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

15 Günde 15 milyon maske ürettik

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAİB ve Naksan Holding iş birliği ile 15 günde 15 milyon maske üretimi gerçekleştirildiğine ve hızla vatandaşlara dağıtımının yapıldığına da dikkat çeken GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "15 günde 15 Milyon maske" projesinin hızla hayata geçirilmesinde bizlere büyük destek veren başta Gaziantep Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere projelerimizden desteklerini esirgemeyen ihracatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gaziantep ve bölge illerimiz bu süreci başarıyla atlatabilecek bir güce sahiptir. Hep birlikte milli mücadele ruhuyla bu süreci de atlatılacağımıza inanıyorum. Projemizin başarıya ulaşmasında emeği geçenlere, bizleri destekleyen ve pandemiyle mücadelede bizlerle aynı safta yer alan herkese teşekkür ediyor bu vesileyle üyelerimizin ve vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:05

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB'ten Güneydoğu Anadolu'ya 750 bin maske - Son Dakika Ekonomi
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