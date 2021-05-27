GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 listesinde 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde ettiğine dikkat çekerek, " Türkiye'nin Ocak – Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde 23'ü bölgemiz üreticisi ve ihracatçısı tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Bölgenin en önemli üretim ve ihracat alanlarını tekstil, halı, hububat, pastacılık malzemeleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile kuru meyve ve mamulleri olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci, Ocak – Nisan döneminde bölgenin toplam ihracatının da yüzde 36.9 artışla 3.6 milyar dolara yükseldiğini dikkat çekti ve ekledi: