GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan - Son Dakika

GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan

27.05.2021 13:47
GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 listesinde 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin Ocak – Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde...

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, İstanbul Sanayi Odası İSO 500 listesinde 39 firmayla önemli bir temsil gücü elde ettiğine dikkat çekerek, " Türkiye'nin Ocak – Nisan 2021 dönemi toplam tekstil ihracatının yüzde 23'ü bölgemiz üreticisi ve ihracatçısı tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Bölgenin en önemli üretim ve ihracat alanlarını tekstil, halı, hububat, pastacılık malzemeleri, plastik ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile kuru meyve ve mamulleri olarak sıralayan Ahmet Fikret Kileci, Ocak – Nisan döneminde bölgenin toplam ihracatının da yüzde 36.9 artışla 3.6 milyar dolara yükseldiğini dikkat çekti ve ekledi:

"Pandemi dolayısıyla zorlu bir 2020 yılı geçirdik ve bütün sıkıntılara rağmen üretmeye ve hem sektörleri hem de istihdamı korumaya çaba gösterdik. Büyük oranda da başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İSO 500 listesinde 39 firmamız yer alıyor ve bunlar aynı zamanda ihracat gerçekleştiren firmalarımız. "Birliklerimiz iştigal sahasında bulunan illerden Gaziantep'te 29, Kahramanmaraş'ta 9, Mardin 1 firmamız listeye adını yazdırarak bizleri gururlandırdı. Bölge olarak, Türkiye için üretim ve ihracatın çok önemli iki konu olduğunu biliyoruz ve üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. 2020 yılında 9,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. "Sanayicimiz hevesli, üretim potansiyelimizi biliyoruz ve 2021 yılında ihracatı 12 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl İSO 500 listesinde daha fazla firmayla yer almayı hedefliyoruz."Pandemi ile birlikte İpek Yolu'nun eski önem ve değerine tekrar kavuştuğuna da dikkat çeken Ahmet Fikret Kileci şöyle devam etti: "İpek Yolu'nun yeniden değerli bir ticaret rotası haline gelmesi, bu yol üstünde bulunan ticaret duraklarının üretim potansiyellerini daha fazla harekete geçirmelerini sağlamıştır. Bu önemli ticaret duraklarından biri de Gaziantep öncülüğündeki Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. Bölgemiz, sahip olduğu kadim üretim kültürü ve beşeri sermayesiyle dün olduğu gibi bugün de zorlu pandemi koşullarına rağmen ticaretteki performansını artırıyor." (Fotoğraflı)


GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Ahmet Fikret, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Gri listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı: Hastalandı, köylü kılığına girdi, MİT'ten kaçamadı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok

Son Dakika Haberleri
15:11 Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
15:04 Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim
15:00 Yalnızlık, İrem Derici'nin canına tak etti: Artık sevilmek istiyorum, yazıklar olsun
14:46 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı
14:42 Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?
14:39 Son Dakika: Borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
14:38 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım
14:33 Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı
14:22 1960 darbesine ait yeni belgeler bulundu! İşte Menderes'in 11 ay boyunca kaldığı oda ve 100 kelimelik mektup talimatnamesi
14:15 Galatasaray'da büyük tehlike! Ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir
Sedat Peker'e Sedat Peker'e "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi         
15:13
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı Baba, 2 yaşındaki oğlunun tabutunu bizzat taşıdı         
14:41
Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı Üç büyükler ve TFF arasında savaşa hazır olun! Yeni harcama limitleri sızdırıldı         
14:34
Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı Fenerbahçe'de, yönetimin indirim talebi futbolcuları çileden çıkarttı         
14:17
Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor Devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı Suriye'de, memurlar seçmen adına oy kullanıyor         
12:33
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 15:26:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: GAİB: Türkiye tekstil ihracatının yüzde 23'ü Güneydoğu'dan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement