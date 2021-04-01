GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları - Son Dakika

GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları

01.04.2021 15:34
GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları, System.String[]

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), son dönemde sergilediği güçlü ihracat performansını Mart ayına da taşımayı başardı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), son dönemde sergilediği güçlü ihracat performansını Mart ayına da taşımayı başardı. 2021 yılının Mart ayında Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 46 oranında artarak 998 milyon 159 bin dolar seviyesine geldi. Dış ticarette Bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise Mart ayını 873 milyon 752 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüzde 44'lük artış oranı yakaladı.

İhracat rakamlarından duydukları memnuniyeti dile getiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Hem Güneydoğu Anadolu Bölgemiz hem de Gaziantep, ortaya koydukları ihracat performansıyla tarihlerinin en yüksek Mart ayı rakamlarına ulaşmayı başardı. Söz konusu rekorlar sadece ihracat değeriyle sınırlı değil. Mart ayı içinde 172 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bölgemiz, ülke sayısı bakımından önceki yıllarda görülmemiş bir Mart ayı performansına imza attı" dedi.

2021 ihracatında artış trendi hız kesmiyor

2021 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, küresel çapta yaşanan ekonomik sorunlara karşın Bölge ihracatçısının azimle zorlukları aştığını ifade ederek, "Ocak-Mart 2021 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24'lük artışla ihracatını 2 milyar 622 milyon 640 bin dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 2 milyar 287 milyon 656 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre rakamlarını yüzde 23 oranında artırdı. Ekonominin birçok alanında gözlenen belirsizlik ve dalgalanmalara karşın Bölgemiz son dönemde istikrarlı biçimde ihracat potansiyelini artırıyor. Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da bir önceki yıla göre ihracat rakamlarımızı kayda değer oranda yukarı taşıdık. Bu başarıdaki en büyük pay elbette ihracatçılarımıza ait. Sadece Mart ayında Bölgemizden 2 bin 548, Gaziantep'ten ise Bin 744 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirmiş bulunuyor. Bu sayede Bölgemiz ve Gaziantep ihracatçı sayısı bakımından tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşmıştır. Ekonomik risklerin böylesine çoğaldığı bir ortamda, Gaziantep başta olmak üzere Bölgemizdeki ihracatçı sayısında yaşanan bu artış bizler için gurur vesilesidir" şeklinde konuştu.

En çok Irak, ABD ve Suriye'ye ihracat

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 36,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,6 payla ikinci ve Amerika ülkelerinin de yüzde 14,4 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2021'in Ocak-Mart ayları arasında toplam 185 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kileci, "Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden en çok makine halıları, kumaşlar, iplikler, plastikler ve mamulleri, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, dış giyim ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz" dedi.

Gaziantep 5'inciliği bırakmıyor

2021 yılının Mart ayında 873 milyon 752 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri sıralamasında beşinci basamaktaki yerini bu ay da korumayı başardı. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep'in yüzde 148'lik seviyesiyle rakip illerden farklı bir noktada olduğunu vurgulayan GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, "Gaziantep, dış ticaret verileriyle Türkiye'ye rol model olabilecek bir şehir. Hedefimiz en kısa zamanda Gaziantep'i Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri içinde daha da yukarılara taşımak" değerlendirmesinde bulundu.

Kileci, Gaziantep'ten en çok ihraç edilen ürünlerin Tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu sözlerine ekledi.

Kileci ayrıca; 2021 yılı Mart ayında GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ın 116,6 milyon dolar, Mardin'in 71,5 milyon dolar, Malatya'nın 32,5 milyon dolar, Diyarbakır'ın 18,6 milyon dolar Şanlıurfa'nın 16,1 milyon dolar, Adıyaman'ın 13 milyon dolar ve Kilis'in 4,5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu. - GAZİANTEP

GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları
GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikliği, Gaziantep, İhracat, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GAİB ve Gaziantep'ten Mart ayında yeni ihracat rekorları - Son Dakika Ekonomi


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