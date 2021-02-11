Gain'in Yeni Mini Dizisi 'Ex Aşkım' 13 Şubat 'Eski Sevgililer Günü'nde Başlıyor! - Son Dakika

Gain'in Yeni Mini Dizisi 'Ex Aşkım' 13 Şubat 'Eski Sevgililer Günü'nde Başlıyor!

11.02.2021 09:24
İlandır

Eski sevgilinizi nasıl hatırlıyorsunuz? Eski sevgilinize söylemek isteyip de söyleyemediğiniz bir şey oldu mu? Peki eski sevgilinizle karşılaşsanız ne yaparsınız?

Eski sevgilinizle yeni sevgilinizi tanıştırır mıydınız?

GAİN'in tesadüfen ya da bilerek bir araya gelen eski sevgililerin hikayelerini konu alan mini dizisi

'Ex Aşkım'da kendinizden çok şey bulacaksınız

Bir sebeple ya da rastlantı sonucu bir araya gelen eski sevgililerin arasındaki ilişkinin mizahi bir dil ile anlatıldığı 'Ex Aşkım'da yarım kalmış aşkların, iz bırakan ilişkilerin, ihanetlerin, bazen bir şarkıyla bazen bir kokuyla akla düşen bazense bir kafede karşınıza çıkan eski sevgililerin birbirinden ilginç anları izleyiciyle buluşacak.

Aşk ilişkilerinin çok yakından tanık olduğumuz karmaşıklığını eğlenceli bir dil ile ele alan dizinin yönetmenliğini dört farklı isim üstleniyor. Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek, Devrim Özkan ve Yunus Ozan Korkut'un farklı bakış açılarıyla ele aldığı Ex Aşkım'ın her bölümünde farklı bir konu, her seferinde değişen oyuncu kadrosuyla ele alınıyor.

Senaryosunu Ebru Erdem'in kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu, Begüm Akkaya gibi pek çok sürpriz ismin yer aldığı GAİN'in yepyeni komedi dizisi 'Ex Aşkım'in ilk 2 bölümü 13 Şubat Eski Sevgililer Günü'nde izleyici karşısına çıkacak!

Fragmanı izlemek için;

https://www.youtube.com/watch?v=NAL0hwII_Bw

Gain'i indirmek için;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/gai-n/id1516180910

https://appgallery.huawei.com/#/app/C103593621

GAİN Hakkında

Aralık 2020'de yayın hayatına başlayan Gain, yeni nesil çevrimiçi dijital bir medya platformu. Kullanım kolaylığı sağlayan dikey ve yatay formatta, kısa ve özgün içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel yayın akışı sunuyor. Gain, bağımsız ve yeni medya üreticilerini, farklı düşünceleri ve formatları, yeni kazanımları ve yetenekleri önemsiyor. Kullanıcısına hem eğlenceli hem de bilgi veren bir içerik izleme deneyimi sağlıyor. "Şimdi ne izlesem?" sorusuna izleyicisinin zevkleri, günlük aktiviteleri ve görmeyi sevdiği konular üzerinden oluşturduğu yayın akışıyla cevap veriyor. iOS ve Android için geliştirilen uygulama üzerinden tüm mobil aygıtlardan erişim sağlanabilen Gain'in, farklı format ve kategorilerde diziler, kısa filmler, belgeseller, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli ve yabancı zengin bir içerik listesi var.

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Son Dakika Advertorial Gain'in Yeni Mini Dizisi 'Ex Aşkım' 13 Şubat 'Eski Sevgililer Günü'nde Başlıyor! - Son Dakika


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