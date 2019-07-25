Son Dakika Haberleri: Gaip
Son Dakika Güncel Haber

Gaip

1 saat önce

"Gaip"Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.

"Gaip"
Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.
Gaip
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haliç'te denize düşen kadını teknedekiler kurtardı Geri sayım başladı! DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula! Sürekli tehdit ettiği eski karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti! Kayserispor'dan resmi Deniz Türüç açıklaması geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 10:41:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaip
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]