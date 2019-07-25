Gaip
1 saat önce
"Gaip"Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:37 Kaynak: AA
"Gaip"
Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan ile Emel Sertel'in oynadığı ve Vecihi Ener'in yönettiği "Gaip" de haftanın bir diğer yerli korku filmi.
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