Gaip Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmenliğini Vecihi Ener'in ve senaristliğini aynı zamanda başrol oyuncusu Aziz Özuysal'ın üstlendiği korku film
i Gaip'in oyuncu kadrosunda Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Vecihi EnerSenaryo:
Aziz ÖzuysalOyuncular:
Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel SertelFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
GaipYapımcı Firma:
Hezer FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Blackwell DistributionsVizyon Tarihi:
26.07.2019Gaip Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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