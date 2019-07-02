Son Dakika Haberleri: Gaip Filmi
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Gaip Filmi

1 saat önce

Gaip filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gaip filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmenliğini Vecihi Ener'in ve senaristliğini aynı zamanda başrol oyuncusu Aziz Özuysal'ın üstlendiği korku filmi Gaip'in oyuncu kadrosunda Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Vecihi Ener
Senaryo: Aziz Özuysal
Oyuncular: Aziz Özuysal, Müslüm Samancı, Ayça Çeçen, Mustafa Atalı, Berkan Erdoğan, Emel Sertel
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Gaip
Yapımcı Firma: Hezer Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Blackwell Distributions
Vizyon Tarihi: 26.07.2019

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Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
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