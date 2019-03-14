Son Dakika Haberleri: Gaitan, Chicago Fire'a Transfer Oldu

Gaitan, Chicago Fire'a Transfer Oldu

11 dakika önce

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire, Çin'in Dalian Yifang takımından ayrılan Arjantinli oyuncu Nicolas Gaitan'ı kadrosuna kattı.

Gaitan, Chicago Fire'a Transfer Oldu, System.String[]
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Chicago Fire, Çin'in Dalian Yifang takımından ayrılan Arjantinli oyuncu Nicolas Gaitan'ı kadrosuna kattı.

Chicago Fire Kulübü, 31 yaşındaki Gaitan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen tecrübeli futbolcu, ülkesinin Boca Juniors, Portekiz'in Benfica, İspanya'nın Atletico Madrid takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl Dalian Yifang'a transfer olmuştu.

Arjantin Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen Gaitan, Çin kariyerinde 30 maça çıktı ve 2 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Nicolas Gaitan, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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