Gaizantep Büyükşehir Belediyesinde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görevli 68 kişilik personelin katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, olası bir yangın ihtimaline karşı topluma ve belediye personellerine deneyim kazandırmak amacıyla yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen tatbikatta, aralarında vatandaşların da bulunduğu 440 kişi belediyenin ana hizmet binasından tahliye edildi.

Tatbikatta, 12 kişilik koruma ekibi, 14 kişilik acil müdahale yangın ekibi, 3 sağlık personeli, 14 kişilik tahliye ekibi, 11 kişilik gözlemci ekip ve 14 kişilik itfaiye ekibi olmak üzere toplam 68 görevli personel yer aldı.

Öte yandan, 1 ambulans ve 2 itfaiye aracının hazır beklediği tatbikata katılan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.