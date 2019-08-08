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1 saat önce
Gaziantep'te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:16 Kaynak: AA
'te bir triko atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey
ilçesi Tekstilkent
Mahallesi 26'ncı sokakta faaliyet gösteren bir triko atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Atölyede soğutma çalışması devam ediyor.
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