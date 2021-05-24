Gala Gölü Milli Parkı'nda kaçak avcılığa yönelik drone destekli denetim yapıldı - Son Dakika

Gala Gölü Milli Parkı'nda drone desteğiyle gerçekleştirilen denetimde, yasa dışı avlandığı tespit edilen kişilere para cezası uygulandı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda milli park ve çevresinde denetim yapıldı.

Drone destekli denetimde yasa dışı avlanan kişiler tespit edildi. Bu kişilere idari para cezası uygulanırken, kayık, sal ve benzeri araçlarına el konuldu.

Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.