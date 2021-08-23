Gala Gölü'nde yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen kafesler imha edildi - Son Dakika

Edirne'de, Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen kafesler ekipleri tarafından imha edildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği ekipleri, göl içi ve çevresinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler esnasında göl içerisinde ördek yakalamak için kurulu kafesleri tespit etti.
Yasa dışı avcılıkta kullanılan kafesler imha edildi.
Kaynak: AA
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