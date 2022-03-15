Gala Gölü'ndeki su kuşlarına yem bırakıldı - Son Dakika
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Gala Gölü'ndeki su kuşlarına yem bırakıldı

15.03.2022 12:39
Gala Gölü'ndeki su kuşlarına yem bırakıldı

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Deltası Sulak Alanı ve Gala Gölü'ndeki su kuşları için 400 kilogram yem bıraktı.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Meriç Deltası Sulak Alanı ve Gala Gölü'ndeki su kuşları için 400 kilogram yem bıraktı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan su kuşları için Gala Gölü ve çevresine 400 kilogram karma yem bırakıldığı belirtildi.

Kuş göç yolları üzerinde bulunan bölgedeki canlı yaşamanın desteklenmesi için yemleme çalışmalarının düzenli süreceği kaydedildi.

Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere 6 bin 90 hektardan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisindeki Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gala Gölü'ndeki su kuşlarına yem bırakıldı - Son Dakika


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