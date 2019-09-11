Gala Gölü'ne yüzer iskele

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ilçe ve köy gezilerinde bölge balıkçıları tarafından Gala Gölü'ne yapılması talep edilen yüzer iskele, İl Özel İdaresi tarafından tamamlanarak hizmete sunuldu.



Bölge balıkçılarının talepleri üzerine Enez Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterine talimat veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, yıllardır talep edilen bir hizmeti daha gerçekleştirmiş oldu. İlçe ve köy gezilerinde Gala gölüne iskele kurulması talebi üzerine Enez Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde bölge balıkçılarının istifade edebilecekleri 25-30 tekne kapasiteli yüzer iskelenin kurulumu gerçekleştirildi.



Dayanıklı yüzer dubalardan oluşturulan ve çelik halat ve tonozlar ile montajı yapılan 25 metrelik iskele taşkınlar ve kış ayları göz önüne alınarak su seviyesine göre yükseltilip alçaltılabiliyor. - EDİRNE