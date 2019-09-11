Son Dakika Haberleri: Gala gölü'ne yüzer iskele
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Gala gölü'ne yüzer iskele

1 saat önce

EDİRNE'deki Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Meriç Deltası'nı da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na, İl Özel İdaresi tarafından amatör balıkçıların talebi üzerine yüzer iskele yapıldı.

Gala gölü'ne yüzer iskele, System.String[]

EDİRNE'deki Enez ve İpsala ilçelerinde bulunan ve Meriç Deltası'nı da içinde barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na, İl Özel İdaresi tarafından amatör balıkçıların talebi üzerine yüzer iskele yapıldı.

Trakya bölgesinin 'kuş cenneti' olarak adlandırılan Gala Gölü Milli Parkı'na, amatör balıkçıların talebi üzerine 25 metrelik yüzer iskele inşa edildi. Edirne Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bölge balıkçılarının talepleri üzerine Enez Kaymakamı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri'ne talimat veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, yıllardır talep edilen bir hizmeti daha gerçekleştirmiş oldu. İlçe ve köy gezilerinde Gala Gölü'ne iskele kurulması talebi üzerine Enez Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde bölge balıkçılarının istifade edebilecekleri 25- 30 tekne kapasiteli yüzer iskelenin kurulumu gerçekleştirildi. Dayanıklı yüzer dubalardan oluşturulan, çelik halat ve tonozlar ile montajı yapılan 25 metrelik iskele taşkınlar ve kış ayları göz önüne alınarak su seviyesine göre yükseltilip, alçaltılabiliyor" denildi.

Edirne, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:53 Kaynak: DHA
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