Gala Gölü'ne yüzer iskele

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı'na yüzer iskele yapıldı.

Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık ve Büyük - Küçük Gala ile Pamuklu göllerini barındıran Meriç Deltası'nda yer alan 6 bin hektarlık, 217 kuş türüne mevsimsel ev sahipliği yapan Gala Gölü'ne bölgedeki balıkçıların isteği üzerine yüzer iskele kuruldu.

Enez Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde bölge balıkçılarının istifade edebilecekleri 25-30 tekne kapasiteli, 25 metre uzunluğundaki iskelenin yüzer dubalardan oluşturulan ve çelik halat ve tonozlar ile montajı yapıldı.

Yüzer iskele Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ilçe ve köy gezilerinde bölge balıkçıları tarafından talep edilmişti.