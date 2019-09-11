Son Dakika Haberleri: Gala Gölü'ne yüzer iskele
Son Dakika Güncel Haber

Gala Gölü'ne yüzer iskele

1 saat önce

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı'na yüzer iskele yapıldı.

Gala Gölü'ne yüzer iskele, System.String[]

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Gala Gölü Milli Parkı'na yüzer iskele yapıldı.

Hisar Dağı eteklerindeki ormanlık ve Büyük - Küçük Gala ile Pamuklu göllerini barındıran Meriç Deltası'nda yer alan 6 bin hektarlık, 217 kuş türüne mevsimsel ev sahipliği yapan Gala Gölü'ne bölgedeki balıkçıların isteği üzerine yüzer iskele kuruldu.

Enez Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi tarafından yapılan çalışma neticesinde bölge balıkçılarının istifade edebilecekleri 25-30 tekne kapasiteli, 25 metre uzunluğundaki iskelenin yüzer dubalardan oluşturulan ve çelik halat ve tonozlar ile montajı yapıldı.

Yüzer iskele Edirne Valisi Ekrem Canalp'in ilçe ve köy gezilerinde bölge balıkçıları tarafından talep edilmişti.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ronaldo 4 gol attı, tarihe geçmeye biraz daha yaklaştı
Burak Yılmaz'dan hapis cezası alan Arda Turan için paylaşım Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gala Gölü'ne yüzer iskele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]