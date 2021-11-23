Gala Sokak Yeni Çehresine Kavuştu - Son Dakika

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Altıntepe Mahallesi Gala Sokak'ta yol yapım çalışmaları tamamlandı, yeni park mahalleye kazandırıldı. Yapılan çalışma ile Gala sokak yeni haliyle vatandaşların hizmetine açıldı.

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Menderes'in gelişimine yönelik hizmetlere devam ettiklerini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " Altıntepe Mahallesi Gala Sokak'ta kilit parke döşeme çalışmalarımızın yanı sıra parkımızı da mahallemize kazandırdık. Gerekli görülen her sokağımızı kullanışlı hale getirmeye devam edecek, yeni parklarımızı mahallelerimize kazandırmayı sürdüreceğiz" dedi.