Galaksilerin çarpışması gözler önüne serildi! - Son Dakika
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Galaksilerin çarpışması gözler önüne serildi!

11.07.2022 11:00
Galaksilerin çarpışması gözler önüne serildi!

Hubble Uzay Teleskobu gezegenimizden 520 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksilerin çarpışmasını ortaya koydu.

Uzayın derinliklerinde bizden çok uzaklarda birçok olay gerçekleşiyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olaylardan bir tanesi de galaksilerin çarpışması. İki galaksi çarpışarak tek bir galaksi oluşturabilir. Bu çarpışmadan doğan enkaz ise yeni yıldızlar doğurur. İşte böyle bir galaksi çarpışması Hubble Uzay Teleskobu tarafından yakalandı.

Hubble Uzay Teleskobu galaksilerin birleşmesini yakaladı

Bazı galaksiler birbirlerine gittikçe yaklaşarak sonunda çarpışır ve tek bir galaksi görünümü kazanabilirler. Orion takımyıldızında Dünya'dan 520 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan iki gökada ise buna oldukça güzel bir örnek. Çok kollu gökada birleşmesi adı verilen olağandışı bu olay Hubble Uzay Teleskobu'na yansıdı.

Dört cüce galaksi birleşme yolunda ilerliyor!

Bu birleşme, aslen bir gönüllüler takımı tarafından fark edildi. Hubble verilerini taramaya ve görüntülerde görülebilen farklı gökada türlerini sınıflandırmaya, bir gökada türleri kataloğu oluşturmaya davet edilen gönüllü ekip bu ikonik olayı yakalamayı başardı.

Galaksilerin çarpışması gözler önüne serildi!

Avrupa Uzay Ajansı ise gönüllülerden oluşan ekibin bu efsanevi olayı ortaya çıkarması hakkında şu ifadeleri kullandı:

Galaxy Zoo projesi, bir astronoma akıl almaz derecede zihin uyuşturan bir görev verilmesi ile ortaya çıktı. Avrupa Uzay Ajansı, 900 binden fazla galaksiyi gözle sınıflandırıyor. Galaxy Zoo ekibi, bir web arayüzü oluşturarak ve vatandaş bilim insanlarını bu zorluğa katkıda bulunmaya davet ederek, analizi kitle kaynaklı olarak yapabildi ve altı ay içinde 100 bin gönüllü vatandaş gökbilimciden oluşan bir lejyon 40 milyondan fazla galaksi sınıflandırmasına katkıda bulundu.

Galaksilerin çarpışması gözler önüne serildi!

2007'de başladığından beri bu projeye katılan gönüllüler galaksi birleşmelerinin yanı sıra süpernova gibi farklı uzay olaylarına da tanıklık etti. Ayrıca 100'den fazla bilimsel dergi makalesine katkı sağlayan ekip aynı zamanda uzay merakı olan diğer insanlara da yol göstermiş oldu.,

Hubble'daki Advanced Camera for Surveys aracı tarafından görüntülenen galaksilerin birleşmesi ise oldukça etkileyici görünüyor. Gezegenimizden milyonlarca ışık yılı uzaklıkta yaşanan birleşme harika görüntüler ortaya koyuyor.

Peki siz galaksilerin çarpışması ve birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

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