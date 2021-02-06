Galakticos 2021 League of Legends kadrosunda kimler var? Yeni güncel kadroda hangi oyuncular bulunuyor?

League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki Galakticos yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?

GALAKTICOS 2021 YENİ LOL KADROSU

2021 Kış Mevsimi Galakticos kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:

Üst Koridor : pr1me

Ormancı : Tumay

Orta Koridor : Maximillion

Alt Koridor : Jeyrus

Destek : Shawi Katami