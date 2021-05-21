Galakticos Focus ile anlaştığını duyurdu! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos Focus ile anlaştığını duyurdu. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden başarılı koç ile anlaştığını taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımını görsel ile yaptı, ayrıca paylaşım açıklamasına ise şunları ekledi:

Bu sezondaki yeni maceralarımızda yeni bir yıldızımız var. Choi "Focus" Jihun Galaksiye hoş geldin. Güç Seninle Olsun!

Paylaşımın yorumlarına göz attığımızda ise taraftarların bu transferden oldukça memnun olduğunu görüyoruz. Genel olarak tüm transfer paylaşımlarının altına atılan yorum ise "tüm takımlar paralarını yeni sezonda şampiyonluk yaşayabilecek kadrolar için harcıyor" oldu. Yeni sezonda kıyasıya rekabetin doruklara ulaşacak.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda tüm takımlara başarılar diliyoruz.

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