Galakticos koç Doctor ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını duyurdu - Son Dakika
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Galakticos koç Doctor ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını duyurdu

Galakticos koç Doctor ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını duyurdu

21.07.2021 00:46

Galakticos'dan ayrılan coachdoctorlol takım arıyor.

Galakticos resmi Twitter hesabından takımın League of Legends koçu İbrahim "Doctor" Karaaslan ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

26 yaşındaki kariyerinde 1907 Fenerbahçe, Oyun Hizmetleri, Supermassive, SUP Akademi, İstanbul Wildcats ve Beşiktaş Esports takımlarında yer aldı. En son durağı Galakticos olan koç 2020 yılının Kasım ayında ekibe katılmıştı. Doctor, Galakticos takımı ile VFŞL 2021 Kış Mevsimi'ni 9. Sırada bitirdi ve GAL Akademi takımı ile Akademi Ligi'nin kış mevsimi playoff'larını birinci sırada bitirerek şampiyon oldu.

7 aylık süre sonunda organizasyon ile karşılıklı anlaşarak takımdan ayrılan Doctor kendi twitter hesabından da yeni takım aradığını açıkladı.

Koç, sezonun başlamasına 3 hafta kaldığını fakat rahatlıkla katılacağı yeni ekibine katkı sağlayabileceğini belirtti. Doctor'a Playerbros olarak kariyerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Galakticos koç Doctor ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galakticos koç Doctor ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını duyurdu - Son Dakika
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