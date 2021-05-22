Galakticos VALORANT Akademi yayını başlıyor! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Galakticos VALORANT Akademi yayını yaklaşık 30 dakika sonra başlıyor. Organizasyon tryoutların başlayacağını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Yayın boyunca takıma seçilecek oyuncuları izlemenin yanı sıra organizasyon tarafından "Valorant Points" çekilişlerinin yapılacağı da duyuruldu. Bir yandan tryoutları izlerken bir yandan da Valorant Points kazanma şansına sahip olabilirsin.

Galakticos Akademi takımına alınacak olan tüm oyuncuların sırasıyla deneneceği yayın "TeamGalakticos" Twitch kanalı üzerinden yapılacak. Yiyecek ve içeceklerinizi hazırlayın, yayın kısa bir süre sonra başlayacak. Yayına hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Playerbros ekibi olarak tryoutlara katılan tüm oyunculara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

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