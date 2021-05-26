Galapagos Adaları'nda bir asır önce nesli tükendiği düşünülen dev bir kaplumbağa türü canlı bulundu - Son Dakika

Galapagos Adaları'nda bulunan dev bir kaplumbağanın, bir asır önce nesli tükenmiş olduğu düşünülen bir türe ait olduğu doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, dişi kaplumbağa, 2019'da Fernandina Adası'na yapılan bir keşif gezisi sırasında görüldü.

Bilim adamları, "Chelonoidis phantasticus" türünden bir erkeğin kalıntılarıyla karşılaştırmak için dişi kaplumbağadan örnekler aldı.

Bu tür, en son, flora ve faunaları üzerinde kapsamlı bir araştırma yapmak için Galapagos Adaları'na giden California Bilimler Akademisi tarafından 1906 yılında görülmüştü.

Yale Üniversitesi genetikçileri yapılan test ve karşılaştırmaların ardından söz konusu dişi kaplumbağanın aslında Fernandina dev kaplumbağası olarak da bilinen "Chelonoidis phantasticus" türünden olduğunu belirledi.

100 yaşından büyük olduğu tahmin edilen dev Fernandina kaplumbağası, Santa Cruz Adası'ndaki yetiştirme merkezinde tutuluyor.