Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
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Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama

6 saat önce

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda La Cumbre Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Galapagos Adaları'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda patlama, System.String[]

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda La Cumbre Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Ekvador'un Galapagos Ulusal Park İdaresinden yapılan açıklamada, Fernandina Adası'ndaki La Cumbre Yanardağı'nda volkanik faaliyet tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, yanardağın iki yıla yakın aradan sonra yeniden lav püskürtmeye başladığı belirtildi.

1476 metrelik yanardağ en son 2018'de faaliyete geçmişti.

İnsan yerleşiminin bulunmadığı Fernandina Adası, aralarında iguana ve penguenlerin olduğu çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:16 Kaynak: AA
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Son Dakika

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'ndaki Cumbre Yanardağı yeniden faaliyete geçti!
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