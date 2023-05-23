Galata'da bir şahsın, "Ölmek istiyorum" diyerek elindeki çantayı insanların üzerine attığı ve vatandaşın korkudan birbirini ezdiği o anlar kamerada! - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Galata'da bir şahsın, "Ölmek istiyorum" diyerek elindeki çantayı insanların üzerine attığı ve vatandaşın korkudan birbirini ezdiği o anlar kamerada!

23.05.2023 15:53

Galata Kulesi Meydanı'nda bir binanın girişinde unutulan şüpheli çantayı alan şahsın, "ölmek istiyorum" diyerek vatandaşların üstüne fırlatması sonucu meydana gelen dehşet anlarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaşların can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdikleri o anlarla ilgili fünye ile patlatılan çantadan yiyecek ve çocuk bezi çıkmıştı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı'nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden olmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edilmişti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi almıştı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltılmıştı.

"ÖLMEK İSTİYORUM" DİYEREK ŞÜPHELİ ÇANTAYI FIRLATMIŞTI

Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, "Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucaklamıştı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne atmıştı. Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden olmuştu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başlamıştı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alınmıştı. Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılmıştı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıkmıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürülmüştü.

ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok dayıda vatandaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor. O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda vatandaşlar can havliyle çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: idam neden gelmiyor bıktık demekten Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
500

Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Galata'da bir şahsın, 'Ölmek istiyorum' diyerek elindeki çantayı insanların üzerine attığı ve vatandaşın korkudan birbirini ezdiği o anlar kamerada! - Son Dakika


Son Dakika
22:23 Kılıçdaroğlu'na yapılan montaj videonun tartışması alevleniyor! Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
22:22 2008 Pekin Olimpiyatları'ndaki görüntü sosyal medyayı karıştırdı
22:13 "Montaj video" tartışması alevleniyor! Kılıçdaroğlu'nun canlı yayındaki ağır sözleri sonrası Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
22:13 Şenol Güneş PFDK'ya sevk edildi!
22:10 Sırrı Süreyya Önder'den çok konuşulacak çıkış: Kılıçdaroğlu'nun bize taahhüt ettiği şeyler var, yapmak zorunda
22:09 Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soruldu: Seçimden bu sonucu bekliyor muydunuz?
22:06 Kılıçdaroğlu, kendisini terörle ilişkilendiren video için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi
22:05 Yıldız topçu menajerini dinledi! O isim Süper Lig devine geliyor
22:04 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'a dikkat çeken soru: Vaatlerinden hangi gerekçeyle vazgeçtin?
22:03 Menajeri ilk o kulübü önerdi! Serdar Azmoun, Süper Lig devine geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 22:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Galata'da bir şahsın, "Ölmek istiyorum" diyerek elindeki çantayı insanların üzerine attığı ve vatandaşın korkudan birbirini ezdiği o anlar kamerada! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement