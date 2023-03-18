Galata'da dehşet anları kamerada: Otomobil yayaların arasına daldı - Son Dakika
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Galata'da dehşet anları kamerada: Otomobil yayaların arasına daldı

18.03.2023 08:25

Galata'da dehşet anları kamerada: Otomobil yayaların arasına daldı Olayda otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı Galata'da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı.

Galata'da dehşet anları kamerada: Otomobil yayaların arasına daldı

Olayda otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

İSTANBUL - Galata'da bir araç caddede yürüyen yayaların arasına daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam 20.45 sıralarında Beyoğlu Galip Dede caddesinde yaşandı. İddiaya göre, 34 CZA 431 plakalı araç sokaktan caddeye doğru hızla dönüş yaptığı sırada cadde üzerinde yürüyen yayaların arasına daldı. Yayalardan ikisine çarparak metrelerce kaputunun üstünde götüren araç, yol kenarındaki demir dubalara çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Çevrede bulunan vatandaşlar panik ile koştururken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza anları cadde üzerinde bulunan işyerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde yayaların caddede yürüdükleri sırada beyaz renkli aracın hızla dönüş yaptığı cadde üzerinde yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Galata'da dehşet anları kamerada: Otomobil yayaların arasına daldı - Son Dakika


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