Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim - Son Dakika
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Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim

01.06.2022 14:40

İstanbul'da Galata Kulesi'nin yanında kendini ateşe veren 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan P.'nin görüntüleri Türkiye'de gündem oldu. Bir anda alev alev yanmaya başlayan gence ilk müdahaleyi yapan esnaf yaşananlarla ilgili, "Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark edince yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim" ifadelerini kullandı.

Dün akşam saatlerinde Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde eline plastik bir orak alan Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döküp ardından da kendini ateşe vermişti.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ ESNAF YAPMIŞTI

Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş ve görenleri şoke eden olayda yanan gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yapmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın Galata Kulesi önüne gelerek kendini ateşe vermesi ve bir anda alev topuna dönme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜĞÜ ZAMAN GERÇEKTEN YANDIĞINI FARK ETTİM"

Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Özdemir, "Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim. O yüzde sadece izledim. Sonra dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark ettim. Olayın illüzyon olmadığını fark ettim. Hemen yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim. Yanan kişiyi söndürdüm ve ambulansa haber verdim.

"SOSYAL MEDYADA BANA YÖNELİK TABİRLER KULLANMIŞLAR"

10 dakika sonra ambulans geldi. Şahıs hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada da benim üzerimden yanmasını mı bekledin? diye tabirler kullanmışlar. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Şaşkınlıkla izledim. İlk müdahaleyi de ben yaptım. O sırada çevredekiler fotoğraf ve video çekiyordu. Adamın da üzerinde siyah bir kostüm vardı, elinde de bir orak vardı. Değişik bir giyiniş tarzı vardı. Her şey bir anda oldu" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, şahsın meydana gelerek kendini ateşe vermesiyle bir anda alev topuna dönüşmesinin ardından çevredekilerin şaşkınlığı ve esnafın olaya müdahalede bulunması yer alıyor.

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Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş Beyoğlu'nda kendisini yakmaya çalışan kişiyi görenler konuştu Açıklaması Beyoğlu'nda kendisini yakmaya çalışan kişiyi görenler konuştu Açıklaması
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Galata Kulesi, Yangın, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim - Son Dakika


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