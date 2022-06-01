Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: "İlk başta illüzyon gösterisi sandım"- Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: "İlk başta illüzyon gösterisi sandım"- Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

01.06.2022 14:02

Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: "İlk başta illüzyon gösterisi sandım" Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Galata Kulesi Meydanı'nda dün akşam saatlerinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren şahsa ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: "İlk başta illüzyon gösterisi sandım"

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Galata Kulesi Meydanı'nda dün akşam saatlerinde üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren şahsa ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yanan şahsa ilk müdahaleyi yaparak söndüren esnaf Gökhan Özdemir, "İlk başta olanları illüzyon gösterisi sandım, çok şaşkınım" dedi.

Olay dün akşam saatlerinde Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Eline plastik bir orak alarak Abdullah Cihat Turan P. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle kıyafetine önce tiner döküp ardından da kendini ateşe vermişti. Bir anda yanmaya başlayan genç adeta alev topuna dönmüş ve görenleri şoke eden olayda yanan gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaf yapmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şahsın Galata Kulesi önüne gelerek kendini ateşe vermesi ve bir anda alev topuna dönme anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ateş her yerini tamamen sarınca bütün vücudu alev topuna dönüştü"

Kendini yakan şahsa ilk müdahaleyi yapan ve olayı ilk anda illüzyon gösterisi sandığını söyleyen esnaf Gökhan Özdemir, "Kostümlü birisi geldi meydana. Ondan sonra bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başladığını ilk gördüğümde illüzyon gösterisi yapıyor zannettim. Sonra baktım ki ateş her yerini tamamen sarmış, bütün vücudunu sarınca alev topuna dönüştü. Hala illüzyon gösterisi yaptığını zannettim. O yüzde sadece izledim. Sonra dizlerinin üzerine çöktüğü zaman gerçekten yandığını fark ettim. Hemen illüzyon olmadığını fark ettim. Hemen yangın tüpünü aldım ve müdahale ettim. Yanan kişiyi söndürdüm ve ambulansa haber verdim. 10 dakika sonra ambulans geldi. Şahıs hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada da benim üzerimden yanmasını mı bekledin? diye tabirler kullanmışlar. Ben böyle bir şeyi ilk defa gördüm. Şaşkınlıkla izledim. İlk müdahaleyi de ben yaptım. O sırada çevredekiler fotoğraf ve video çekiyordu. Adamın da üzerinde siyah bir kostüm vardı, elinde de bir orak vardı. Değişik bir giyiniş tarzı vardı. Her şey bir anda oldu" dedi.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde, şahsın meydana gelerek kendini ateşe vermesiyle bir anda alev topuna dönüşmesinin ardından çevredekilerin şaşkınlığı ve esnafın olaya müdahalede bulunması yer alıyor.

Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: İlk başta illüzyon gösterisi sandım - Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: İlk başta illüzyon gösterisi sandım - Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: İlk başta illüzyon gösterisi sandım - Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: İlk başta illüzyon gösterisi sandım - Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Galata'da kendini yakan şahsı söndüren esnaf: 'İlk başta illüzyon gösterisi sandım'- Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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